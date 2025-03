Qui Ancona. Nelle ultime cinque dorici senza successi

Insieme a Isernia e Fermana, l’Ancona è una delle tre squadre a non aver mai vinto nelle ultime cinque partite. E’ un segnale chiaro di come il girone di ritorno sia capace di sovvertire pronostici e mettere benzina nel motore delle formazioni che devono salvarsi. Su tutte c’è l’esempio del Notaresco, ultimo in classifica a lungo, dal 1 dicembre quando perse proprio con l’Ancona fino a tre giornate fa, ma capace nelle ultime cinque di conquistare quattro vittorie consecutive. Gli abruzzesi sono la squadra più in forma del campionato, in questo momento, davanti a Chieti, Civitanovese e Teramo. Mentre l’Ancona, appunto, nella classifica delle ultime cinque giornate è terz’ultima, davanti solo a Isernia e Fermana. Sono numeri, che rappresentano però la fotografia di un campionato in gran fermento, alla sosta della Viareggio Cup, in cui la Samb si permette di vivacchiare, Teramo e Civitanovese vanno forte, mentre il Chieti subisce una pesante battuta d’arresto in casa – condita dal pignoramento dell’incasso della partita, il momento non è proprio dei migliori – e l’Aquila si accontenta del pari a Fossombrone. Ma i numeri non dicono tutto, soprattutto non raccontano di un’Ancona che contro la Sambenedettese ha disputato un’ottima partita, nonostante il momento di apparente difficoltà. Forse il segnale di un’inversione di tendenza, supportato da un secondo tempo in cui i dorici hanno tenuto costantemente il piede pigiato sull’acceleratore, pur di fronte alla capolista. Ora però serve tornare a vincere e la partita di domenica 23 a L’Aquila rappresenta l’occasione propizia per provarci, e per provare a vincere la prima partita contro una delle formazioni che si trovano davanti all’Ancona. Una sconfitta e un pari con la Samb, due ko contro il Teramo, una sconfitta e un pareggio con il Chieti, e poi lo 0-0 dell’andata contro L’Aquila. L’ha detto anche Gulinatti, sul Resto del Carlino di ieri: la squadra sta bene e proverà a vincere già dalla prossima partita, anche se si troverà davanti un’avversaria che cercherà di difendere in ogni modo il suo terzo posto in classifica, con 10 lunghezze di vantaggio sull’Ancona. Tra i dorici rientrerà Rovinelli dalla squalifica, ma l’infortunio muscolare a Bellucci e le non perfette condizioni di Boccardi tengono in allarme la difesa. In attacco, almeno, i 12 centri in campionato di Martiniello danno la carica giusta al bomber originario di Aversa per provare a spingere i compagni oltre l’ostacolo L’Aquila.

Giuseppe Poli