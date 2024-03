Qui Ancona. Nervi a fior di pelle. Allo stadio a 1 euro

La sconfitta di Arezzo lascia dietro di sé una scia di rabbia e contestazione tra la tifoseria dorica. E’ un momento molto difficile, i nervi sono tesi. In città la paura e il forte disappunto per l’assenza di mister Tiong che in questi giorni avrebbe dovuto essere ad Ancona per concludere con l’amministrazione comunale la compravendita del terreno destinato al centro sportivo, si sommano al forte risentimento per aver assistito alla seconda sconfitta consecutiva di Gatto e compagni, ko anche ad Arezzo dopo la precedente partita con il Rimini. Il tutto alla vigilia del derby contro la Fermana. Momento di forte sconforto ma anche di contestazione da parte della tifoseria, incredula davanti alla prestazione dei biancorossi come di fronte ai silenzi di patron Tiong e della dirigenza che non si parlano da settimane. La partita di domani contro la Fermana – biglietti a un euro – sa già di ultima spiaggia per la squadra di Colavitto che rischia seriamente di gettare al vento la stagione. Centinaia i commenti, anche estremamente critici, sui social dell’Ancona dopo il ko al Città di Arezzo. Ennesima resa in cui la squadra ha messo in mostra mali che vengono da lontano. L’Ancona continua a prendere troppi gol – peggio solo la Fermana, il dato dopo 29 partite è molto significativo – e non sembra una questione di interpreti, visto che Cella è un giocatore solido e Pasini e Mondonico hanno fisicità ed esperienza. Ma, soprattutto, l’Ancona continua a non vincere, due i lampi negli ultimi tre mesi, con Pineto e Olbia. E non incide in area di rigore avversaria, incapace di costruire manovre convincenti. Così succede che una neopromossa in forma come l’Arezzo restituisca il 3-0 dell’andata a una squadra alla deriva. Purtroppo i malesseri, le lacune, le carenze di questa squadra sembrano avere radici lontane: quelle che nascono dalla difficoltà di mister Tiong di gestire i momenti sportivi della società biancorossa, sin dallo scorso mese di aprile, con l’arrivo di Donadel giunto ad Ancona grazie all’intermediazione del suggeritore Roberto Ripa. Il silenzio del patron, in queste ultime settimane, innesca il malessere della tifoseria ma incide anche sui risultati decisamente deludenti di una squadra costruita male e rattoppata peggio durante l’anno, frutto di responsabilità e colpe assolutamente condivise tra i diversi attori protagonisti. Giuseppe Poli