Qui Ancona. Polci: "Con Di Paolo una società più forte»

Massimiliano Polci, presidente dell’Ancona, ha parlato a lungo di squadra e società in occasione della trasmissione Lunediretta in onda su Tv Centro Marche, e naturalmente ha cominciato con le considerazioni sulla sfida vinta a Termoli: "E’ stata una partita importante, per l’Ancona, eravamo reduci da una sconfitta immeritata contro l’Ostiamare, speravamo tutti di fare risultato al Cannarsa. L’inizio non è stato favorevole, ma poi siamo riusciti a rimontare con il carattere per portare a casa questo successo fondamentale per l’umore della squadra e per proseguire sulla strada migliore".

Polci ha parlato anche di società, naturalmente, e del socio in pectore Alessandro Di Paolo: "Stiamo costruendo la nuova società, ci sono vicini Di Paolo e altre persone, entro la fine del mese arriveremo a una conclusione con i futuri soci e speriamo che questo porti un po’ di serenità nell’ambiente anconetano. Abbiamo contribuito tutti a creare una squadra importante sul rettangolo di gioco, ora vogliamo fare la stessa cosa a livello societario".

Polci ha parlato anche del suo ruolo, del suo avvicinamento ad Ancona, del suo impegno per il futuro e di quello di Di Paolo: "Ho sempre avuto passione per il calcio, prima giocatore, poi arbitro, oggi presidente dell’Ancona, che in una città come il capoluogo significa anche responsabilità, quella di costruire qualcosa per il futuro. Perché Di Paolo ad Ancona? E’ un appassionato di calcio, ci siamo incontrati e abbiamo gli stessi obiettivi, anche lui vuole creare una società importante. E ha visto che ad Ancona ci sono i presupposti".

Il presidente ha parlato anche della tifoseria dorica, quella che lo contesta da mesi: "Innanzitutto li ringrazio – ha detto – visto che ci hanno seguito anche a Termoli. Proveremo a riavvicinarli con i risultati, e magari anche con la trasparenza e la compattezza della società".

Il presidente è poi tornato a parlare di campo: "Quest’anno non ci sono squadre materasso né ammazza campionato, siamo tra le quattro o cinque più forti, l’obiettivo è restare il più possibile in quella zona". Per giocarsi le proprie chance di vittoria sino in fondo, ovviamente. A cominciare dalla sfida di domenica contro l’Atletico Ascoli: "Una partita importantissima, una seconda trasferta consecutiva, a Castel di Lama, per dare continuità a quello che abbiamo fatto a Termoli". Oggi la questura di Ascoli dovrebbe ufficializzare il divieto di trasferta per gli anconetani.

Giuseppe Poli