Qui Ancona. Squadra rabberciata. Difesa da inventare

Finalmente ci siamo: la nuova Ancona del presidente Massimiliano Polci esordirà domani nel campionato di serie D alle ore 15 allo Stadio Del Conero, contro l’Ostiamare. Il mister biancorosso Agenore Maurizi è costretto a rinunciare ad alcuni elementi quali Sparandeo, Mancino e Teraschi, mentre risultano al momento da valutare le condizioni di Proromo e dei difensori Rovinelli e Bonaccorsi, nessuno dei quali ha lavorato con il gruppo nell’allenamento di ieri (nella mattinata di oggi è prevista una seduta di rifinitura prima della conferenza di Maurizi).

La squadra laziale del tecnico David D’Antona è reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Follonica Gavorrano ai rigori, ma non nasconde i grandi stimoli che avverte nell’incontrare subito un avversario di blasone, in uno stadio da ben altra categoria, avendo disponibile anche l’ultimo acquisto, il giovanissimo Luca Maffei classe 2007 proveniente dall’esperienza nelle giovanili del Crotone.

La partita presenta anche spunti extra campo di un certo interesse, come la probabile presenza in tribuna del prossimo socio in pectore dell’Ancona Alessandro Di Paolo, figlio dell’ex presidente Roberto di Paolo, che lo scorso gennaio cedette la proprietà dell’ Ostiamare all’attuale presidente Daniele De Rossi, ex bandiera della Roma e campione del mondo con l’Italia nel 2006. Potremmo dire che questa è una di quelle commistioni che preoccupano i tifosi dorici, e li tengono ancora in modalità contestazione verso la società, temendo possibili tendenze da avventurieri "mordi e fuggi".

Una bella vittoria contro i biancoviola sarebbe preziosa per l’Ancona non solo per partire con il piede giusto, ma anche per facilitare il risolversi di alcune situazioni quali l’entusiasmo del pubblico allo stadio, ed il graduale scemare della contestazione (va detto però che per questa stagione Polci ha fatto finora tutte le cose per bene, mercato, iscrizione e trasformazione societaria, e alternative non ce n’erano), e anche lo scetticismo di taluni sponsor che stanno esitando per capire bene la solidità ed il valore di questa squadra e di questa società.

A proposito di sponsor, va accolto con soddisfazione il sostegno finanziario di TecMed e NewTech dei fratelli Cori per il settore giovanile (gli stessi che contribuirono anche al passato progetto Guerini-Gadda), un contributo che ne garantisce la sostenibilità per tutta la stagione.

A proposito dei tifosi, i Club Uniti Biancorossi Ancona di Eros Giardini distribuiranno allo stadio i calendarietti delle partite di campionato, festeggiando così i 40 anni di un booklet ormai cult, che tale rimane anche nell’era della tecnologia che ha sostituito il cartaceo.