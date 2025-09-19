Qui Ancona. "Un derby senza tifo?. Il calcio è della gente»

Conto alla rovescia per la sfida di domenica a Castel di Lama contro l’Atletico Ascoli: a parlare della partita, di cui non faranno parte né Sparandeo né Zini, è Emanuele Pesaresi. Un anconetano vero che ha giocato ad altissimi livelli e che oggi è nello staff tecnico guidato da Agenore Maurizi. Ecco come il tecnico dorico vede la preparazione in vista del derby: "Vincere aiuta ad affrontare meglio la settimana, ci stiamo allenando nel migliore dei modi, i presupposti per affrontare la partita con l’Atletico sono buoni". Ma che derby è un derby a porte chiuse, senza tifosi? "Davvero un peccato, il calcio è della gente, purtroppo sono le disposizioni, giuste o sbagliate che siano.

Se fosse stato un altro stadio magari sarebbe stato molto diverso. Dovremo addattarci a quell’atmosfera". Ancona che a Termoli ha trovato il riscatto dopo il ko d’esordio contro l’Ostiamare: "Abbiamo portato a casa una partita su un campo che sarà difficile per tante squadre". Un’Ancona in crescita, ma che deve ancora lavorare molto, "in tutti i reparti, ma anche a livello mentale – prosegue Pesaresi –, perché tanti di questi ragazzi sono stati catapultati in una piazza differente rispetto all’anno precedente, magari erano abituato a giocare in piazze soft, qui si veste una maglia che ha una storia, c’è un certo tipo di pressione. Poi si lavora ogni giorno, è chiaro che crescerà anche la forma fisica". Sulla rosa: "Per adesso va bene così, poi sarà il campo a dirci la verità. Mi auguro che questo gruppo abbia la forza di arrivare sino alla fine dell’anno. Significherebbe che le scelte sono state azzeccate". Per Pesaresi sin dal suo ritorno ad Ancona un ambiente sereno e collaborativo in cui lavorare: "Brusi già lo conoscevo, con Maurizi e Arena ho subito avuto un ottimo impatto, sono due persone davvero competenti e meticolose. Con la società quest’estate ho avuto diversi incontri e ho sempre visto la voglia di fare le cose in un certo modo. Questo mi ha spinto ad accettare. Ancona per me rappresenta sempre qualcosa di diverso e se ci metto la faccia significa che c’è una buona ragione. La società ha già fatto tanto, a livello di organizzazione, a cominciare dal campo di allenamento". Ora il derby a Castel di Lama: "Una squadra organizzata, una società forte. Abbiamo il dovere di giocare una partita di un certo livello e, se possibile, anche di vincere. Poi ci sono anche gli avversari. Le partite vanno giocate, sudate. E i dettagli possono fare la differenza".

Giuseppe Poli