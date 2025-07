Qui Atletico Ascoli. Il capitano è pronto: "Entusiasta e carico»

Sta prendendo forma la nuova rosa dell’Atletico Ascoli in vista del prossimo campionato di Serie D, il terzo consecutivo per la giovane compagine bianconera. Il patron Graziano Giordani e il direttore sportivo Mario Marzetti, seguendo le indicazioni di mister Simone Seccardini, finora hanno messo a segno alcune operazioni importanti tra conferme e nuovi acquisti.

Le conferme sono quelle di una compagine che vuole ancora puntare sull’esperienza e la qualità dei tanti giocatori in rosa. Tra tutti il capitano Matteo D’Alessandro che nonostante i suoi 36 anni rappresenta ancora quel baluardo difensivo indispensabile anche per la crescita dei giovani calciatori della squadra. "Sono contento, entusiasta e carico per questa conferma - ha ammesso - Non ho mai avuto dubbi perché ho sempre creduto nelle persone, nel progetto e nella famiglia Giordani a cui sono molto legato. Ho avuto la fortuna, l’onere e l’onore di essere il capitano da due anni di questa squadra e per me è un ruolo di grande responsabilità. Sento il desiderio e la voglia di far capire ai più giovani e ai nuovi arrivati che questa è una realtà ideale per poter lavorare con grande ambizione e grande voglia, così da poter competere per qualcosa d’importante perché l’Atletico se lo merita".

Assieme al capitano sono stati confermati il vice e regista dei bianconeri, l’argentino Alejo Marco Vechiarello, il bomber Francesco Maio e il talentuoso attaccante italo-spagnolo Manel Minicucci.

I nuovi arrivi, sono pure tutti di grande qualità. Il portiere Alessio Di Giorgio classe 2006, è nato a Roma ed è già nel giro delle rappresentative nazionali. Cresciuto nei settori giovanili di Savio e Ostiamare con cui ha debuttato in Serie D ancora minorenne, lo scorso campionato ha difeso la porta del Teramo, squadra vincitrice dei playoff del girone F, con all’attivo 22 presenze, 18 reti subite e 10 cleen sheet.

Nuovo arrivo anche a centrocampo con la mezzala Fausto Coppola, classe 1997 cresciuto nelle giovanili della Virtus Entella con cui ha debuttato in Serie B e reduce dalla positiva stagione a Manfredonia con 31 presenze, 3 assist e 2 gol.

L’altro nuovo arrivo è stato un grande colpo: il difensore ascolano trentaduenne Simone De Santis reduce dall’esperienza in Serie C con il Pineto e considerato uno dei migliori centrali della categoria. Simone, cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, ha accettato volentieri di tornare in Serie D per sposare il progetto Atletico: "Sono venuto qui spinto dalla progettualità che ha questa società - ha ammesso - se ne parla benissimo. Mi hanno fatto sentire subito parte della famiglia. Dove possiamo arrivare? Lo vedremo alla fine".

Valerio Rosa