Qui Carpi. Molto gioco, pochi gol: emiliani arrabbiati. Cortesi è in gran forma e occhio a Fossati

La Vis si confronterà domani al "Cabassi" (ore 20,30) con un Carpi che nelle ultime cinque partite ha raccolto soltanto quattro punti. Il 4-3-1-2 di mister Cristian Serpini, che avrà nell’ assenza di Forapani l’unica defezione, prevede tradizionalmente poche rotazioni dell’ undici titolare. Anche nell’ ultimo spareggio salvezza contro la Lucchese, la formazione era la stessa delle due partite precedenti, ad eccezione del ritorno a centrocampo del classe 2004 Nicolò Contiliano, squalificato nella sconfitta precedente contro la Pianese. Proprio come la Vis,nelle ultime giornate il Carpi ha creato tanto ma è risultato poco cinico sottoporta. Se nell’ ultima gara casalinga, quella contro la Pianese, dopo aver sprecato l’inverosimile il Carpi fu punito fatalmente sul finale, nella gara contro la Lucchese ci ha pensato un incontenibile Matteo Cortesi ad evitare la sconfitta. Con un rigore nel primo tempo e una prodigiosa punizione nel secondo ha infatti riacciuffato per due volte l’avversario. Il trequartista classe 98, sta trascinando gli emiliani (4 gol e sue assist nelle ultime cinque). Daniel Fossati. In prestito dal Genoa, dopo un’ esperienza a Gubbio nella prima parte di stagione, classe 2003, fa coppia stabile con Abdoulaye Sall al centro dell’ attacco emiliano e ha trovato la sua prima gioia con la nuova maglia nell’ esordio da titolare contro il Pontedera.

Lorenzo Mazzanti