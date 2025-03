Qui Castelfidardo. Braconi: "Ci servono punti per la salvezza»

All’andata Lorenzo Braconi giocò quasi tutta la sfida, sostituito solo nel finale per dare spazio a Paponi, ma non riuscì a segnare in una domenica trionfale per il Castelfidardo che espugnò il Tubaldi con tre gol. Ma ora è una Recanatese diversa: in campo e in panchina. "Mi aspetto un match molto difficile - fa sapere Braconi, 23 anni -. Veniamo da risultati opposti. Loro domenica hanno vinto contro l’Ancona, noi abbiamo perso invece sul campo dell’Atletico Ascoli. Sarà una battaglia, con la Recanatese che verrà a Castelfidardo per vincere, ma a noi pure servono i tre punti per la salvezza". Insomma i motivi di interesse non mancheranno domani al Mancini e non solo perché trattasi di un derby. Il Castelfidardo vorrà tornare a muovere la classifica dopo due ko, l’ultimo domenica sul campo dell’Atletico Ascoli. "Dove ci è mancata un po’ di fortuna, ma anche un po’ di atteggiamento. Dovevamo trovarci più pronti, mettere più attenzione in qualche azione, ma soprattutto ci è mancato in queste ultime due giornate il gol". Ciò che nel calcio fa la differenza. La squadra di Giuliodori lo vorrà ritrovare contro i giallorossi che inseguono i fidardensi a una lunghezza in un torneo alquanto equilibrato. Lo conferma uno che può vantare diversi campionati di D nonostante la giovane età. "Il livello della D di quest’anno è molto alto, tutte le squadre sono preparate. Anche quelle che occupano le zone basse della classifica danno del filo da torcere a tutti, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, ad allenarci bene in settimana e a cercare di conquistare i punti il prima possibile". A partire da domani con Fabbri & C. che cercheranno di evitare il tris negativo di risultati. PREVENDITA. Continua oggi la prevendita per il derby di domani. Sarà giornata biancoverde. Si potranno acquistare i biglietti oggi al Mancini al mattino (ore 10-12) e nel pomeriggio (ore 14:30-18:30). La prevendita è attiva anche presso il Bar Tiffany negli orari di apertura dell’esercizio commerciale. La biglietteria sarà aperta anche domani, giorno della partita (ore 14:30). JUNIORES. Sarà derby pure per la Juniores che oggi torna a giocare in casa. Alle ore 15:30 al Mancini i biancoverdi sfideranno proprio la Recanatese, un anticipo del derby di domani dei ‘’grandi’’.