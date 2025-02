Qui Castelfidardo. Braconi mattatore: "Il gol, che emozione»

Domenica 16 febbraio, giorno fortunato per Lorenzo Braconi. Cinque anni fa segnò di tacco nella ripresa, in casa, contro l’Anconitana, il gol che poi, nella stagione segnata dalla sospensione del campionato per il Covid, permise al Castelfidardo di festeggiare la promozione in D a discapito dei dorici che persero il primo posto dell’Eccellenza proprio nella gara del Mancini. Domenica invece ha realizzato una rete importante al Riviera delle Palme, in uno stadio di categoria superiore, e per giunta sotto la curva del Castelfidardo, stavolta nel primo tempo, contro la Samb, capolista del girone F di D. Insomma a metà febbraio Braconi è lo spauracchio delle prime della classe. "Dopo il gol all’Ancona che era risultato decisivo per la promozione in D, la rete di domenica contro la Sambenedettese è sicuramente quella più importante della mia carriera" dice il 23enne di Castelfidardo, giovane, ma che ha già diverse stagioni di D alle spalle. Braconi domenica non poteva chiedere di più. O meglio. Nella ripresa un paio di occasioni per fare male di nuovo alla capolista ce l’ha anche avute, ma il punto preso dal Castelfidardo sul campo della Samb è comunque d’oro. Grazie al colpo di testa in tuffo e angolato nel primo tempo dell’attaccante fidardense servito dalla destra da un bel cross di Nanapere. Braconi segna sempre gol importanti. "Segnare sul campo della Samb è un’emozione incredibile, in uno stadio del genere e con una cornice di pubblico così importante - continua Braconi -. E’ stato fantastico poi segnare sotto la curva dei tifosi del Castelfidardo". Prima il tuffo, poi si è fermato alcuni secondi per ricevere gli applausi, successivamente la corsa verso i tifosi e il cuore disegnato con le mani verso la tribuna nella corsa per tornare a centrocampo. "Un gol che dedico a Chiara, la mia ragazza". Un Braconi che sta vivendo come tutto il Castelfidardo una stagione sopra le righe. Due giorni fa è arrivato a quota sei centri in campionato, sette in totale con la rete in Coppa Italia. "E’ stata una bella partita, con occasioni per tutte e due le squadre. Noi abbiamo avuto quattro/cinque palle dove siamo andati vicini al vantaggio, ma anche la Samb ha avuto occasioni per segnare. Un bel risultato comunque, positivo, un pareggio che ce lo teniamo stretto". E domenica i biancoverdi ospiteranno la Civitanovese. "Un bel derby, anche se loro sono in zona play out. Mi aspetto una partita difficile, dove non potremo abbassare la guardia. Dobbiamo tenere alta la concentrazione e provare a portare a casa il massimo dei punti".