Qui Castelfidardo. Caprari punta la Samb. Fabbri, niente da fare

Nicholas Caprari spera di trovare domenica un’altra maglia da titolare, come mister Giuliodori gli ha affidato cinque giorni fa contro il Sora. Il Castelfidardo scenderà sul campo della Samb, quella società che ha mostrato nel mercato di riparazione il proprio interessamento verso questo giovane attaccante dorico, classe 2006. Autore di cinque reti in stagione: quattro in campionato e una in Coppa Italia.

Caprari, come il resto dei compagni, sogna un gol in quel Riviera delle Palme che si preannuncia caldo come al solito, con la Curva Nord, cuore del tifo caldo dei rossoblu, già sold out da giorni.

"L’interessamento della Samb nell’ultimo mercato mi ha fatto sicuramente molto piacere - dice Caprari - per l’importanza e la storia della società, ma in questo momento non penso a questo, ma solo alla partita che andremo a disputare".

Determinato e concentrato Caprari, come il resto della squadra biancoverde reduce dalla vittoria contro il Sora.

"Dove abbiamo disputato una grande partita, perché abbiamo saputo sfruttare le occasioni nel primo tempo per poi mantenere il doppio vantaggio nella ripresa, concedendo poco con l’uomo in meno per la maggior parte della frazione".

Adesso testa alla Samb. "Affronteremo in uno stadio importante una squadra veramente forte che non a caso è al primo posto con un grande distacco dalle altre". Una Samb che in casa ha lasciato le briciole o quasi agli avversari: nove vittorie, un pareggio, una sconfitta. "Quest’anno in casa stanno andando molto bene, ma questo per noi deve essere solo uno stimolo in più per fare bene e cercare di fare il nostro gioco come in tutte le altre partite".

Il Castelfidardo cercherà di riscattare anche il risultato negativo dell’andata. Uno 0-3 al Mancini maturato in favore dei rossoblu nella frazione iniziale grazie alle reti di Kerjota, Lonardo e Gennari.

"Un risultato forse un po’ troppo severo, perché qualche buona occasione l’avevamo creata, ma loro riuscirono a mostrare il loro valore".

Qualità della Samb che è testimoniata dalla classifica, con i rossoblu primi con ben dieci punti di vantaggio sulle seconde, Teramo e L’Aquila.

RECLAMO. Respinto il reclamo del Castelfidardo verso la squalifica del capitano Gianmarco Fabbri dopo l’espulsione nella partita casalinga contro il Chieti. La Corte d’Appello ha confermato le quattro giornate di stop. Fabbri quindi dovrà saltare anche la partita di domenica contro la Samb e quella successiva casalinga contro la Civitanovese.