Qui Castelfidardo. Col Sora guai mollare: "Un avversario tosto»

Forse il Castelfidardo e il Mancini erano nel suo destino in questa stagione. A fine agosto Diego Madonna era sceso a Castelfidardo per giocare il preliminare di Coppa Italia con lo United Riccione contro i fidardensi. Alla fine furono quest’ultimi a esultare nella lotteria dei rigori. "Quel giorno non giocai per un acciacco fisico" ricorda Madonna, riminese, classe 2005. Dopo quasi cinque mesi Madonna scende ancora a Castelfidardo, ma stavolta per vestire la maglia biancoverde. Il primo acquisto del mercato di riparazione del Castelfidardo.

Madonna si definisce un difensore ‘moderno’: "Mi piace giocare con il pallone tra i piedi e a testa alta, anche se il primo obiettivo è non pendere gol" inizia così il racconto questo giovane che ha iniziato a 6 anni a giocare a calcio, nei riminesi del Rivazzurra, prima di approdare al Rimini dove "ho fatto tutto il settore giovanile fino alla prima squadra anche se non ho esordito in C. La scorsa estate sono approdato allo United Riccione in D. Poi per problemi societari a gennaio mi sono trasferito a Castelfidardo dove mi trovo molto bene".

Mister Giuliodori lo ha impiegato in qualche spezzone di partita, mai titolare, "ma arriverà il mio momento". Ne è convinto Madonna che intanto in vista della sfida di domani, in casa, contro il Sora, parla di "un avversario molto solido e organizzato. Ci aspettiamo una squadra che salirà con il coltello tra i denti vista la loro classifica anche se noi non saremo da meno. Mi aspetto una partita intensa e con un alto ritmo. Noi siamo pronti. Sarà una battaglia perché i tre punti fanno gola a entrambe". Con il Castelfidardo voglioso di ritrovare la vittoria dopo essere tornato a muovere la classifica domenica a Termoli.

"Dove siamo andati sotto a fine primo tempo, ma poi siamo rientrati nella maniera giusta, con un’altra testa e con un atteggiamento diverso riuscendo a pareggiare" continua Madonna che è entrato solo nei minuti di recupero prendendo il posto di Braconi. Intanto in queste poche partite ha notato "un girone F più fisico rispetto al D dove militavo prima, ci sono squadre ben attrezzate e organizzate. Il Castelfidardo? Siamo una squadra forte, ma mancano ancora un po’ di punti per raggiungere la salvezza. Siamo anche a -8 dai playoff, ma un passo alla volta e soprattutto pensiamo partita per partita".

JUNIORES. Trasferta impegnativa quella che attende la formazione Juniores del Castelfidardo impegnata nel campionato Nazionale. Oggi i fidardensi giocheranno a Chieti (fischio d’inizio al Sant’Anna alle ore 15). Il Castelfidardo occupa la sesta posizione in classifica con 28 punti del girone G, quarto il Chieti con un solo punto di vantaggio sui biancoverdi.