Qui Castelfidardo. Con la Recanatese non si potrà sbagliare

Una partita da non sbagliare quella di domenica per il Castelfidardo al ritorno nel proprio stadio. E non solo perché è un derby, contro la Recanatese, con punti salvezza in palio per entrambe, ma anche perché i fidardensi sono reduci da due sconfitte di fila e quindi la formazione di Marco Giuliodori dovrà riprendere a muovere la classifica. Ci vorrà il pubblico delle migliori occasioni per spingere Fabbri e compagni. Per l’occasione la società del presidente Costantino Sarnari ha indetto la giornata biancoverde per il derby Castelfidardo-Recanatese che torna a giocarsi in campionato al Mancini dopo alcune stagioni. Gli abbonamenti pertanto non saranno validi e non ci saranno riduzioni. Il prezzo unico del biglietto è di 15 euro, ingresso gratuito per i nati fino al 2011 con esibizione del documento d’identità. La prevendita sarà attiva da domani.

SQUALIFICHE. Una buona notizia per il Castelfidardo arriva dal fronte squalifiche. Nessun squalificato questa settimana nei biancoverdi dopo la partita persa sul campo dell’Atletico Ascoli. Rientreranno invece dopo aver scontato le rispettive squalifiche il centrocampista Gambini e il portiere Osama. La Recanatese invece al Mancini non potrà contare su Massimo D’Angelo squalificato per una giornata per recidività in ammonizione. Nel Termoli, prossimo avversario invece della Vigor Senigallia, due squalificati: un giocatore, Maryan Hutsol per una giornata, e un turno di stop anche per mister Mauro Mosconi.

UNDER. Tre under in D obbligatori anche per la prossimo stagione. Ha stabilito cosi il Dipartimento Interregionale che per la sola attività ufficiale della stagione sportiva 2025/2026 (Campionato Nazionale di Serie D e Coppa Italia Serie D), nelle singole gare, le società hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno tre calciatori (un 2005, un 2006 e un 2007) Sempre il Dipartimento Interregionale ha decretato che nelle singole gare del Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" potranno partecipare tutti i calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", dei quali due nati dal 1° Gennaio 2006 in poi e uno senza alcuna limitazione in relazione all’età massima.

FERMANA. Altro cambio di panchina nella Fermana. Dopo Bolzan ai saluti anche Fabio Brini che ha rassegnato le dimissioni.