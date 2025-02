Qui Castelfidardo. Cotugno e il Sora: "Una sfida aperta»

Domenica Antonio Cotugno ritroverà davanti la squadra a cui ha segnato quest’anno, in campionato. Quel Sora che era scappato al Claudio Tomei in vantaggio, ma ripreso dal centrocampista di Matera, classe 2005, con una conclusione di destro dall’area piccola. "Una giornata che non dimenticherò mai, molto emozionante in quanto c’era anche mio papà sugli spalti" confida il giovane centrocampista dei fidardensi. Che ricorda di "una partita molto equilibrata in cui avrebbero potuto spuntarla tutte e due le squadre. Il mio gol in quella partita fu quello che ci permise di pareggiarla e quindi è stato emozionante per tanti motivi". Una rete decisiva e chissà che domenica Cotugno non possa concedere il bis. Magari riprendendosi quella maglia da titolare che non ha trovato a Termoli (entrato solo negli ultimi minuti al posto di Miotto), ma che ha invece indossato nell’ultima partita casalinga, contro il Chieti. Un numero 10 che non è all’esordio in D e che a centrocampo è un jolly da sfruttare appieno: "Durante questi anni ho ricoperto molti ruoli. Quest’anno sto giocando da mezzala, talvolta da trequartista con compiti di rifinitura, ma in precedenza ho ricoperto anche il ruolo di mediano, con caratteristiche per lo più di impostazione del gioco". Insomma qualità e quantità per Cotugno cresciuto nella squadra di casa dell’Invicta Matera, dove ha vinto tanto da giovane "e a cui sono molto riconoscente ed emotivamente legato ancora oggi". Poi under 17 nella Viterbese, primavera nella Fidelis Andria, "con cui ho vinto il campionato" e l’anno scorso, l’esperienza con il Notaresco, in quella D dove è tuttora, ma nella città della fisarmonica, dove domenica salirà il Sora. "Sarà una sfida molto impegnativa e dispendiosa. L’avversario è ostico e insidioso, ma dobbiamo giocarla sfruttando al massimo le nostre armi per cercare di portare a casa i tre punti". Una sfida con in palio punti importanti per tenere dietro un’altra concorrente alla salvezza. "Sarà una partita molto importante, in quanto la classifica è corta e bisogna fare più punti possibile per raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile". Quella salvezza che è ampiamente alla portata della squadra di Giuliodori.