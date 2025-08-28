Qui Castelfidardo. Fabbri da Giuliodori: "Una scelta facile»

Mister Marco Giuliodori e Gianmarco Fabbri di nuovo insieme. Da Castelfidardo a Fossombrone. Obiettivo raggiunto per il mancino di Ostra. "Quando ho saputo che c’era la possibilità di tornare con mister Giuliodori ho subito accettato, perché conosco il valore dell’uomo e dell’allenatore. Quindi è stata una scelta facile" attacca il difensore, classe 1997. Un idillio nato proprio nella città della fisarmonica.

"Come mister l’ho avuto solo a Castelfidardo, ma sarà il quarto anno, quindi è parecchio tempo che stiamo insieme e sono felice di ricongiungermi e lavorare con lui". Fabbri deve ancora conoscere bene l’ambiente di Fossombrone, "ma sicuramente è una squadra dove ci sono giocatori molto validi, che hanno qualità e come vuole il mister sarà una squadra che corre, improntata sicuramente per il mister e quindi mi aspetto di trovare una squadra tosta".

Da Giulianova dove era approdato lo scorso mese l’esterno nativo di Senigallia è tornato in regione. "Lasciare Giulianova è stata una mia scelta, perché mi sono dovuto riavvicinare per motivi familiari. Ho fatto due settimane e mezzo di preparazione e poi ci sono stati motivi extracalcistici che mi hanno portato a tornare verso casa". Restando comunque nel girone F. Un raggruppamento che cresce di qualità anno dopo anno. "Mi aspetto un campionato molto più tosto dell’anno scorso, perché ci sono tantissime squadre che lottano per il vertice anche se non c’è una ammazza campionato come la stagione passata lo era la Sambenedettese. Sarà veramente dura, sia per la vittoria del campionato sia per conquistare la salvezza. Insomma ci aspetta un bel torneo. Le favorite? Atletico Ascoli. Non se la sta calcolando nessuno ma è una squadra fatta per vincere. Ci metto anche l’Ostia Mare. Conosco diversi giocatori, sono forti, lotteranno per vincere. E poi c’è il Teramo che ha allestito una super squadra. Se la contenderanno loro, sarà veramente dura".

E invece sul Castelfidardo? "Posso solamente che parlare bene, sono stati due anni e mezzo fantastici, quindi li ringrazierò sempre per tutto. E faccio loro un grande in bocca al lupo per il campionato e spero che raggiungano l’obiettivo". Che al momento è la salvezza visto il girone di ferro e una formazione totalmente nuova rispetto a quella che è stata protagonista in quarta serie, da neopromossa, la scorsa stagione. Con Gianmarco Fabbri capitano,