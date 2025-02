Qui Castelfidardo. Giuliodori: "E’ mancato solo il gol domenica»

"Non bisogna fare drammi, la prestazione c’è stata, ci è mancato solo il gol". Il Castelfidardo martedì si è ritrovato e si è messo subito sotto a lavorare per preparare la partita del riscatto. Che deve essere quella di domenica sul campo dell’Atletico Ascoli. Quasi uno scontro diretto per prendersi i tre punti che ridarebbero serenità all’ambiente.

Perché entrambe le squadre sono uscite domenica sconfitte, di misura. "Avranno il dente avvelenato, giocheranno in casa e vorranno fare risultato, quello che cerchiamo però anche noi - attacca mister Marco Giuliodori -. Dovremo essere bravi a ricaricare subito le pile, perché ci aspetta una partita difficilissima anche per il campo, piccolo a differenza del nostro. Loro saranno sicuramente più abituati". Il Castelfidardo domenica ha sprecato un mezzo match point contro la Civitanovese per avvicinarsi sempre di più alla salvezza diretta.

"L’impegno, la generosità, le qualità, le azioni manovrate non sono mancate. La squadra è arrivata bene al tiro e al cross, non con palle buttate al caso, ma ci è mancata un po’ di precisione sottoporta. Abbiamo lottato e giocato a calcio, ma dovremo migliorare".

E per l’allenatore dei fidardensi non è mancato neanche l’approccio, con quel gol di testa, subito da azione di calcio d’angolo, dopo neanche un quarto d’ora. "Abbiamo cercato subito di imporre il proprio gioco. È vero, abbiamo concesso quel calcio d’angolo ma penso che si possa concedere un angolo alla squadra avversaria. Anche se è chiaro che in quell’azione potevamo fare molto meglio, perché sapevamo le qualità di Diop. Quel mezzo errore ci è costato la partita".

JUNIORES. Derby contro la Civitanovese invece con il sorriso per la Juniores nazionale del Castelfidardo che supera 2-1 i rossoblu, sempre in casa. Match gagliardo per i giovani biancoverdi che si riscattano così dalla sconfitta della settimana prima. Decisiva una doppietta di Loris Graciotti siglata nei primi 20’ a cui risponde Marcaccio nel finale del primo tempo.

"È stata una partita che i ragazzi hanno voluto fortemente vincere – afferma mister Filippo Gasparrini – sempre in nostro dominio, grazie al giusto atteggiamento e applicazione. Sono contento per il gruppo perché durante la settimana si impegnano con grande passione".

La formazione schierata da Gasparrini contro la Civitanovese: Manganelli, Garbattini, Dovhanyk, Ni, Montironi, Turano, Graciotti Lo., Marzuolo, Menghini, Graciotti Lu., Prebibaj.