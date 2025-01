Qui Castelfidardo. "I 4 turni a Fabbri?. Basta, non ci stiamo»

Il Castelfidardo sbotta. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sicuramente è stata la decisione del giudice sportivo di squalificare per quattro gare capitan Gianmarco Fabbri a seguito dell’espulsione del difensore biancoverde avvenuta domenica, poco dopo la mezz’ora, nel match casalingo contro il Chieti. "Il Castelfidardo calcio non ci sta". E’ questo il pensiero del presidente Costantino Sarnari. Dopo gli ultimi avvenimenti che hanno visto coinvolta la classe arbitrale con alcune decisioni che hanno danneggiato i fidardensi, il presidente biancoverde ci tiene a esprimere il suo pensiero. "Nell’ultimo periodo si sono verificate alcune situazioni che ci hanno penalizzato, mi sembra abbastanza palese – afferma Sarnari –. Non mi piace fare polemica, ma non posso nemmeno non sottolineare come ultimamente la classe arbitrale sembra prevenuta nei nostri confronti. Prima nella partita contro l’Ancona, dove ci sono stati negati due rigori clamorosi, adesso la maxi squalifica di Fabbri. Sono del giudizio che gli arbitri possano sbagliare, come tutti, e che bisogna essere tolleranti, però è strano che ci stiano verificando tutte queste situazioni ravvicinate. Non so se diamo fastidio a qualcuno, visto che siamo una neopromossa, ma come tali chiediamo di essere rispettati da parte della classe arbitrale: mi auguro che non si assista più a situazioni di questo tipo". Intanto la società ha presentato reclamo verso la squalifica di Fabbri. Ma, almeno per un paio di giornate, il capitano dei biancoverdi dovrebbe restare fuori saltando cosi i match contro Termoli e Sora.

PREVENDITA. E’ attiva la prevendita per il settore ospiti del match Termoli–Castelfidardo, in programma domenica alle ore 14.30. I biglietti sono acquistabili presso il circuito Vivaticket https://www.vivaticket.com/it/ticket/calcio-termoli-1920-vs-castelfidardo/260000, ma si potranno acquistare anche il giorno della partita presso il settore ospiti dalle ore 13.

JUNIORES. La Juniores del Castelfidardo impegnata nel campionato nazionale viaggia di vittoria in vittoria. L’ultima a Teramo, di misura, grazie alla rete nella ripresa di Prebibaj continuando a stazionare nei quartieri alti della classifica (terzo posto). Per la squadra di Gasparrini si tratta della quarta vittoria consecutiva, con numeri di tutto rispetto nelle ultime 10 giornate (6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta) con 16 gol fatti e solo 4 subiti. Quella del Castelfidardo è anche la miglior difesa del girone. Sabato i giovani fidardensi torneranno a giocare al Mancini. Fischio d’inizio alle ore 14:30 per la sfida contro la Vis Pesaro.