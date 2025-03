Qui Castelfidardo, l’attaccante vuole a tornare a segnare: "Giocare in D è una grande opportunità, questa è la mia seconda casa». Nanapere è pronto a graffiare: "Ad Ascoli ci dobbiamo rifare»

"Vogliamo fare bene per i tifosi, ma anche per noi stessi. Ci dovremo rifare dopo la sconfitta di domenica, anche se sappiamo che contro l’Atletico Ascoli ci aspetta una partita importante". Emmanuel Nanapere è pronto a graffiare di nuovo. Il suo ultimo centro è stato il 9 febbraio, nella sfida casalinga contro il Sora. Fuori casa invece la punta fidardense era andato in gol nell’amara trasferta di Teramo. Domenica invece contro la Civitanovese Nanapere & C. non sono riusciti a pungere. "Abbiamo dato il massimo come sempre, ma purtroppo non è bastato - continua la punta del Castelfidardo, classe 2001 -. Può succedere. Ci dispiace molto per i tifosi, perché era un derby, in casa. Li ringrazio per il calore e il tifo che non ci fanno mai mancare". Un passaggio a vuoto ormai dimenticato. La testa è rivolta solo all’Atletico e al finale di stagione con Nanapere che tiene a ringraziare tutti per l’opportunità di giocare in D. "Sto benissimo a Castelfidardo, la considero come una seconda casa. Vado d’accordo con tutti, un posto bellissimo e non posso che ringraziare tutti per l’opportunità che mi hanno dato di giocare un campionato impegnativo come la D". E lui, il bomber del Castelfidardo, sta ripagando la fiducia con dieci gol realizzati.

PREVENDITA. E’ attiva la prevendita biglietti per il match della 26esima giornata, tra Atletico Ascoli e Castelfidardo in programma domani, alle ore 14:30, al Don Mauro Bartolini di Ascoli Piceno. I tagliandi della tribuna centrale e della curva ospiti possono essere acquistati presso i Punti Vendita Vivaticket oppure cliccando sul link https://www.vivaticket.com/.../atletico-ascoli.../261821. Per la curva ospiti la vendita sarà aperta fino a stasera alle ore 19. Domani la biglietteria per la curva ospiti rimarrà chiusa. Costo biglietto euro 10 + diritti di prevendita (gratis gli under 10 accompagnati da un adulto).

JUNIORES. Trasferta sul campo della Forsempronese per la Juniores del Castelfidardo impegnata nel campionato nazionale (girone G). Oggi alle ore 15 i biancoverdi di Gasparrini giocheranno al Sanchioni di Vallefoglia.