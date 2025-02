Qui Castelfidardo. Squalifiche, il mister:: "Sembrano eccessive»

"Se per Morganti la squalifica di una giornata logicamente ci può stare, mi sembrano molto eccessive le quattro giornate date a Fabbri in precedenza e anche le tre a Osama". Il pensiero di Marco Giuliodori, allenatore del Castelfidardo, anche se ci tiene a precisare "che non voglio lamentarmi delle decisioni, andiamo avanti lo stesso, anche se mi sembrano eccessive se le confrontiamo con quelle comminate ad altri giocatori di altre squadre che per falli di reazione prendono solo due giornate. Fabbri ha sbagliato e si assume le sue responsabilità, ma quattro giornate per proteste sono un po’ troppe. Anche le tre al nostro portiere che era in panchina non mi sembrano poche, perché domenica è andato semplicemente a recuperare i nostri palloni che tenevano quelli del Sora nella loro panchina, poi è vero che c’è stata una mezza scaramuccia, ma anche in quel caso tre giornate mi sembrano un pochettino esagerate". Anche se domenica il Castelfidardo ha vinto e convinto contro il Sora nonostante le assenze e l’inferiorità numerica per ben 50’ nel secondo tempo. "La vittoria di domenica è stata importante soprattutto sotto l’aspetto del morale e per preparare al meglio una partita come quella che ci aspetta domenica in casa della Sambenedettese, prima in classifica".

PREVENDITA Per quanto concerne la prevendita del match Sambenedettese – Castelfidardo in programma domenica al Riviera delle Palme la società fidardense ha comunicato che è attiva, presso tutti i punti vendita Vivaticket e sul sito www.ussambenedettese.it alla sezione Ticket si possono acquistare i biglietti per il settore ospiti (Curva Sud). Si potranno acquistare i biglietti sino alle ore 19 di sabato. I prezzi per il settore ospiti (Curva Sud) sono euro 10 (intero), euro 7,50 (donne e under 18) ed euro 1,50 per gli under 12. Non essendoci limitazioni da parte dell’Autorità sarà possibile acquistare tagliandi anche per la tribuna centrale.

JUNIORES. Doppia fatica nel giro di quattro giorni per la Juniores nazionale del Castelfidardo scesa in campo ieri, in casa, nel turno infrasettimanale di campionato, dopo il pareggio di sabato a Chieti per 2-2 con le reti di Gioacchini e Graciotti. Ieri è scaturito un altro pareggio (0-0) per i giovani biancoverdi nel derby casalingo contro la Vigor Senigallia.