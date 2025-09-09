Qui Castelfidardo. Zanutel la nota lieta: "Felice per il mio gol»

In gol nelle amichevoli, ma anche alla prima in campionato. Il giovane Alessandro Zanutel al debutto ha lasciato subito il segno. Peccato per il Castelfidardo che non sia servito per muovere la classifica: ko al Mancini contro i romagnoli della Sammaurese. Ci ha messo una manciata di minuti per trovare la rete e iscrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori. Entrando in campo con il piede, ma soprattutto con la testa giusta, mentre un po’ meno avevano fatto i suoi compagni nel primo tempo. Troppo molle e pasticcione il Castelfidardo nella frazione iniziale e la Sammaurese non ha perdonato. I giallorossi sono andati al riposo in inferiorità numerica, per l’espulsione di Conti per doppia ammonizione, ma con tre gol di vantaggio.

"Purtroppo non abbiamo approcciato bene, commettendo diversi errori e gli avversari hanno colto l’occasione per fare gol - le parole di Zanutel, classe 2007 -. Abbiamo pagato caro più che altro degli errori individuali, delle disattenzioni, ma possono capitare". Si è visto sicuramente un Castelfidardo migliore nel secondo tempo e non solo per il guizzo del giovane fidardense. "Mi è arrivata una palla in mezzo servita dalla sinistra da Mataloni, ho attaccato la porta, colpendola di testa, è andata bene". Zanutel successivamente ha avuto un altro paio di occasioni dove poteva fare ancora male ai romagnoli. "Soprattutto nella prima ho sprecato una buona occasione. Mi ha servito ancora Mataloni dalla sinistra, ma non ho impattato bene la palla e a tu per tu con il portiere ho calciato alto. Poi su un cross dalla destra ho cercato di colpire di testa, ma l’ho angolata troppo". Di sicuro Zanutel è stato il più pericoloso del Castelfidardo. Avrà convinto Cuccù a farlo partire titolare domenica a Teramo? "Ci spero, ma la concorrenza non manca. Comunque chi gioca non è importante, quello che spero è di muovere la classifica, iniziare a prendere punti. Ci vorrà un po’ di pazienza, la squadra è nuova, si deve amalgamare, ci sono tanti giovani. Speriamo di ingranare quanto prima". E magari approcciare meglio e cercare di sbagliare poco. E con un Zanutel dall’inizio magari anche l’attacco ne potrebbe giovare. "Sono una prima punta, mi piace attaccare la porta, anche se devo migliorare la tecnica". Zanutel, fidardense doc, anche se la famiglia ha origini friulane, ha giocato fino all’ultimo anno di giovanissimi a Villa Musone, poi ha disputato a Recanati l’under 17 e l’anno scorso ha giocato con la Juniores nazionale del Castelfidardo segnando sei reti. Quest’anno ha realizzato un poker di reti in amichevole e domenica il primo gol in campionato, in D. A livello personale davvero un buon inizio.