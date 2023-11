Qui Fano. Scorsini e gli abruzzesi:: "Non mi fido di loro»

Superato l’esame Chieti, nel turno infrasettimanale di campionato l’Alma affronta oggi al "Mancini" (ore 14,30) L’Aquila dell’ex mister granata Massimo Epifani. Sia il Fano, 10 punti, che L’Aquila, 11 punti, si trovano al centro della classifica, per cui basta niente per ritrovarsi al piano di sopra oppure nei guai. "Quando si giocano partite così ravvicinate – dice mister Marco Scorsini (squalificato per una giornata, Rondina andrà in panchina) – quello che si sta cercando di preparare è soprattutto la testa dei giocatori. Anche se in questo momento siamo al top". L’Aquila non riesce a vincere in casa ma arà seguito da tanti tifosi oggi al "Mancini". "Ci tocca oggi una delle squadre che ha il miglior organico del nostro girone – continua il tecnico dell’Alma – con attaccanti fenomenali come il capocannoniere del girone con 5 gol Banegas, quindi Galesio, Sarritzu, Angiulli, Cassese. L’Aquila sta attraversando un momento difficile, ma capita a tutte le squadre. Proprio per questo dovremo stare più attenti perché loro arriveranno a Fano per cercare di vincere la gara, visto che hanno il dente avvelenato per il pareggio interno col Roma City". L’Aquila che rende meglio in trasferta come dimostrano i punti conquistati e le vittorie a Senigallia e Campobasso. Il Fano, che ha annunciato l’arrivo del difensore centrale Emanuele Meneschincheri (classe 2004 ex Ascoli Primavera) farà, forse, un mini turn-over, in attesa di recuperare gli infortunati Serges, Allegrucci e Zanni. "Sarà dura, ma vincere sarebbe entrare nell’Olimpo della classifica".

Così in campo, stadio "Raffaele Mancini", ore 14,30

ALMA JUVE (3-5-2): Viscovo; Mancini, Tomassini, Riggioni; Pensalfini, Malshi, Urbinati, Gonzalez, Roberti; Zammarchi, Tenkorang. A disp. Bellucci, Saponaro, Zanni, Brunetti, Padovani, Cardinali, Cannavaro, Badan, Zingaretti. All. Scorsini (sq) in panchina Rondina.

L’AQUILA (4-2-3-1): Michielin; Bellardinelli, Ouali, Cassese, Angiulli, Mantini, Tavoni; Brunetti Banegas, Sarritzu; Galesio. A disp. Guarna, Pietropaolo, Alessandretti, Mastrone, Lorenzoni, Battistoni, Carbonelli, Del Pinto, Persiani. All. Epifani.

Arbitro: Leonardo Cipolloni di Folgno, assistenti Angelo Spoletini di Rieti e Angelo Di Curzio di Civitavecchia.

Sil.Cla.