Qui Fermana. I tifosi chiedono la "testa» di Protti

Il giorno dopo Fermana-Olbia l’aria attorno ai gialloblù è pesante. Il gol del pareggio al 95esimo dei sardi è stata una doccia gelata per tutti. Il calcio vive di risultati, e quelli dicono che la Fermana viene da tre pareggi consecutivi, l’ultimo nella partita che doveva cambiare radicalmente il finale di stagione dei gialloblù. Così non è stato, e il silenzio del Recchioni alla fine della partita è stato un pugno nello stomaco per tutti. Non così potente però come la contestazione che c’è stata da parte dei tifosi, sia fuori dallo stadio dopo il triplice fischio che alla ripresa degli allenamenti. Una cinquantina di supporters gialloblù si sono presentati al campo. Critiche rivolte maggiormente verso l’allenatore Stefano Protti. I tifosi chiedono le dimissioni, ma al momento non appare una strada percorribile. Anche perché la Fermana tra poco meno di 48 ore dovrà scendere in campo al Del Conero per il derby contro l’Ancona. La situazione tra Protti e i tifosi non è mai stata così "problematica", e già da venerdì i rapporti si erano incrinati con una frase del prepartita che non è andata giù a gran parte del tifo gialloblù. "Abbiamo bisogno di appoggio, chi vuole mugugnare per un passaggio o un tiro sbagliato se ne vada al cinema, il biglietto glielo pago io": sui social non era passata inosservata e le prime critiche erano iniziate lì. Il pareggio all’ultimo secondo ha poi amplificato il tutto fino alla contestazione agli allenamenti. Se la strada di Protti non è quella dell’addio, neanche la società sembra volersi imporre per fargli firmare la lettera di dimissioni. Vero che le prestazioni, tolto il derby contro la Vis Pesaro, nel girone di ritorno ci sono quasi sempre state. Gialloblù diverse volte condannati dagli episodi e sembrava che con quel rigore realizzato da Giovinco avessero portato dalla sua definitivamente l’inerzia della stagione. Per dieci minuti la squadra di Protti ha gestito decentemente il possesso palla spingendosi anche in avanti per provare a chiudere definitivamente la partita. Quella ripartenza con Eleuteri che perde un quadricipite pur di far andare avanti la squadra grida vendetta. A Protti le ultime spiagge non piacciono, ma sembra che la partita contro l’Ancona lo sia veramente, per la squadra e per la sua panchina.

Filippo Rocchi