Qui Ferrara. Spal: ci sono Edera e l’ex Colucci

Strano effetto ritrovarsi Simone Edera sull’altra sponda. L’esterno su cui puntava la Vis (che poi si è indirizzata su altri ruoli) è finito alla Spal e oggi potrebbe anche debuttare dall’inizio. Se dovesse succedere, Maistro arretrerà a mezzala, nel centrocampo orfano del regista Carraro, rimpiazzato nel ruolo da Bertini. Con Edera in panca, spazio invece a Collodel nei tre di mezzo. La Spal, che sul mercato insegue un centrocampista (nel mirino l’ex Ascoli Buchel) e un attaccante, con l’arrivo di Colucci non ha migliorato la media punti rispetto a Di Carlo, ma nelle ultime giornate ha trovato la rotta: una vittoria e 4 pari, come la Vis. "A Pesaro mi sono trovato molto bene – ha detto Colucci – sarà un piacere riabbracciare gli amici". Monte ingaggi tra i più alti della C, organico di prim’ordine, ma miseria realizzativa: 15 gol in totale, appena 9 su azione e 6 nei primi tempi. Il dato peggiore: 3 gol segnati dall’attacco. Al seguito degli estensi ci saranno oltre 350 tifosi.