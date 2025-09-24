Qui Foligno. Il ds Petterini:: "Servono serenità e attenzione»

FOLIGNO – Il derby con il lo Sporting Trestina dovrebbe fornire indicazioni utili per azzardare un primo approssimativo bilancio dopo appena quattro giornate. "L’unica cosa che mi sento di poter dire – ha spiegato alla vigilia il direttore sportivo Filippo Petterini - è che con un pizzico di malizia ed esperienza in più il Foligno avrebbe potuto affrontare il derby con due punti in più in classifica. Contro il Camaiore potevamo avere i tre punti in tasca e invece, al triplice fischio, la squadra ha lasciato il terreno di gioco a testa bassa anche se, a livello personale, il pareggio non è un risultato da buttare. Detto del passato, oggi il calendario ci assegna un confronto con un avversario di livello, un collettivo aggressivo che vanta individualità di spessore, un Trestina che affronteremo con rispetto consapevoli che il derby è un confronto sempre a rischio che premierà la squadra che più dell’altra saprà approcciare con serenità questo appuntamento. Serenità ed attenzione – aggiunge Petterini – in particolare per gli episodi, gli ingredienti vincenti per far volgere il risultato dall’una o dall’altra parte. Episodi che a mio avviso in questo campionato fanno la differenza. Proveremo a rimanere sereni, reggere l’urto dell’avversario per provare a colpire al momento opportuno. Attraverso il nostro gioco, ma soprattutto - conclude il ‘diesse’ - rimanere sempre sul pezzo aspettando l’occasione per provare a sferrare il colpo vincente". Foligno che arriva al derby con Manni che potrebbe avere tutti a disposizione ad eccezione di Grea infortunato, il cui posto, ‘a lavori in corso’ potrebbe giocare Della Spoletina che partirà dalla panchina.

FOLIGNO: Rossi, Qendro, Cottini, Schiaroli, Falasca, Settini, Ceccuzzi, Pellegrini, Khribech, Tomassini, Pupo Posada.

Carlo Luccioni