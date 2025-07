Qui Fossombrone. Almeno 8 volti nuovi per mister Giuliodori

Un nuovo Fossombrone nel segno della continuità. È quello che si sta cercando di creare nella cittadina metaurense in vista della terza stagione consecutiva in serie D e con l’onere e l’onore di essere (per il secondo anno) l’unica società a rappresentare la Provincia di Pesaro in questo campionato. Il Fossombrone ha dalla sua la fortuna di avere oltre un allenatore (Giuliodori) ben conoscitore della categoria, due persone professionalmente preparate come il dg Marco Meschini e il diesse Pietro D’Anzi. Questi ultimi due non hanno bisogno di chiedere a ‘terzi’ le referenze dei calciatori, perché li seguono durante l’intera stagione. In quest’ottica sono in arrivo giocatori importanti, nelle ultime ore si parla del possibile ingaggio del centrocampista Matteo Likaxhiu, classe 2000 e fino a gennaio nello United Riccione totalizzando 17 partite condite da 5 reti e poi nell’ultima parte della stagione alla Fidelis Andria (serie D). Un calciatore che pur essendo ancora giovane ha già vestito le maglie di Livorno, Correggese, Fano, Parma e Torres. Alla domanda come si trova a Fossombrone mister Giuliodori ci ha risposto: "Mi trovo molto bene, c’è la massima intesa con la società, per quanto riguarda il calcio mercato se ne stanno occupando D’Anzi e Meschini e mi fido ad occhi chiusi di loro e so che opereranno bene, le cose stanno andando per il vero giusto e questo mi fa ben sperare". Per rimpiazzare le partenze ci vorranno almeno 7-8 nuovi arrivi. A proposito di chi ha deciso di cambiare squadra fino a questo momento ci sono stati i difensori Lorenzo Urso, accasatosi alla Vigor Senigallia e Nicola Camilloni trasferitosi alla K Sport Montecchio Gallo, l’esterno Igor Amerighi (ha richieste importanti) e il giovane Francesco Podrini contrattualizzato dal Trapani (serie C) per 3 stagioni. Richieste sono arrivate anche per bomber Casolla, l’attaccante Broso, il centrocampista Riccardo Pandolfi e altri. Riguardo le conferme è già ufficiale quella dell’attaccante Kieremateng, un giocatore che ha già dimostrato le sue qualità anche se è stato frenato da qualche acciacco di troppo. Cosi come dovrebbero rimanere il capitano Conti, fulcro del centrocampo bianco blu e l’attaccante Lorenzo Pagliari. In settimana se ne saprà di più. "Riguardo la campagna acquisti-cessioni – spiega il direttore generale Marco Meschini- stiamo cercando di confermare più giocatori possibile. Il giorno del raduno per la nuova stagione sportiva 2025 -26 è fissata per il 24 luglio, gli allenamenti congiunti (partite amichevoli) si terranno il 2 agosto ad Urbino, il 9 agosto a Montecchio, il 14- agosto il Memorial in casa da definire, il 20 agosto con la Pergolese e il 23 agosto chiudiamo con la Fermignanese".

Amedeo Pisciolini