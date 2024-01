Qui Fossombrone. Fucili: "Con l’Avezzano altra prova maiuscola»

Al Fossombrone è mancato solo di capitalizzare quanto investito in 90 minuti di gioco ma contro un Avezzano forte, rinforzato con diversi acquisti e che punta a vincere il campionato: un punto fa sempre sostanza e dà morale. "Abbiamo fatto un’ottima prestazione contro un avversario molto forte – dice il dg Marco Meschini – purtroppo non abbiamo concretizzato le occasioni". Positivo anche il commento l’allenatore Michele Fucili: "Dopo la sconfitta prima della sosta con le annesse pesanti squalifiche, affrontare una squadra forte come l’Avezzano non era facile anche a livello psicologico e aver disputato una bella partita cercando la vittoria fino alla fine concedendo poco agli avversari e recriminando su una situazione molto discutibile al 90’ in area avversaria, deve lasciare in noi sensazioni positive e convinzione che la nostra strada da percorrere è questa. Un bravo a tutti i ragazzi sia chi ha iniziato sia chi è subentrato".

La squadra del presidente Nardini è salita a 25 punti, a 7 punti da playout e playoff. Una posizione di centroclassifica che guarda verso l’alto per cogliere l’obiettivo di inizio stagione: la salvezza. Per far questo bisogna vincere ogni tanto ma soprattutto non perdere e quindi sapersi accontentare e forse è anche per questo che è la squadra più votata ai pareggi del girone (10) e una delle meno battute (3 sconfitte come la capolista Campobasso e il Chieti e solo una in più de L’Aquila). Si è giocato solo una partita in più della metà stagione, il cammino è ancora lungo, ma quando dietro alle spalle c’è una società solida, coesa e coerente nelle scelte come è quella del Fossombrone si può guardare al futuro con il giusto ottimismo.

Il mercato a Fossombrone ha portato un paio di under utili a sostituire gli infortunati. L’United Riccione di mister Riolfo la settimana scorsa ha annunciato l’ingaggio di Mohamed Aziz Soumahoro, centrocampista classe 2000 con passaporto ivoriano e oltre 70 presenze in serie D, che prima di scegliere lo United Riccione ha vestito le maglie di Asti, Sestri Levante, Massese, Saluzzo e Atletico Torino. Allo United Riccione anche il trequartista Giancarlo Lisai, classe 1989 e una lunghissima carriera fatta di 172 presenze in serie C e quasi 200 presenze in Serie D. Ha vestito le maglie di Torres, Lecco, Arzignano, Arzachena, Ivrea, Olbia, Ancona, Grosseto, Caratese e Villacidrese. Per completare il parco portieri è stato scelto Davide Bulgarelli, classe 2005 con un percorso nelle giovanili di Perugia, Empoli e Imolese. In prestito dall’Empoli é arrivato anche l’esterno classe 2005 Samuele Diodato, cresciuto nella società toscana ha vestito anche la maglia della Pistoiese. Vestirà la maglia della sua città il centrocampista di Riccione Nicola Venerandi, classe 2003 che ha già indossato le maglie della Vis Pesaro e del Rimini (settore giovanile). Gli arrivi di Soumahoro, Lisai, Bulgarelli, Diodato e Venerandi si aggiungono a quelli più recenti di Denis Chiesa e Andrea Caponi.

