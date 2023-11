Qui Fossombrone. Fucili: "Tante assenze. Servono testa e cuore»

Il Fossombrone oggi ospita la Vigor Senigallia. Un match che per entrambe arriva dopo una domenica non proprio soddisfacente sul piano del risultato, per la Vigor un pareggio casalingo contro il Sora e per il Fossombrone una sconfitta a Campobasso. "Un incontro che torna dopo due anni – dice lo storico del Fossombrone Francesco Tramontana – le cui origini risalgono agli anni ‘60, e che da metà degli anni 2000 ha visto le due squadre darsi quasi ininterrottamente battaglia nel campionato di Eccellenza in sfide sempre intense e mai banali". Per questo derby che tra l’altro vedrà l’affluenza di circa 300 tifosi ospiti è stata stabilita la giornata ‘Azzurra’, con ingresso a pagamento anche per gli abbonati (15 euro per tutti il costo del biglietto). Nell’occasione dalle ore 14 in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ci sarà una manifestazione a supporto della lotta contro la violenza sulle donne. "Affrontiamo una squadra forte, costruita pe le posizioni d’alta classifica e viene da un ottimo campionato – spiega il mister del Fossombrone Michele Fucili – che gioca bene ed è allenata da un bravissimo allenatore. Noi paghiamo le assenze, avremo tante defezioni e dovremo lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Ovvio, le assenze non sono un alibi. Valuteremo all’ultimo minuto chi far giocare. Di sicuro avremo Conti squalificato, infortunati Casolla, Mea e Bio e acciaccati Germinale e Pagliari, cosi come Amici e c’è anche Bianchi che viene da un infortunio e vedremo all’ultimo se sarà a disposizione". Passando alla Vigor, la squadra in settimana si è rinforzata con l’ingaggio di Andrea Zammarchi, attaccante classe 2000 appena svincolato dall’Alma Juventus Fano e con 14 presenze la stagione scorsa in serie C nella Recanatese e in precedenza nelle fila del Cesena, Campobasso, Roma City e Tolentino (qui 27 presenze e 9 gol). Zammarchi prende il posto di Gianfranco D’Errico che ha scelto di cambiare squadra. Reintegrato dopo la rescissione con la Luparense il portiere Edoardo Roberto. Torna disponibile per oggi Bartolini. Si gioca al ‘Marcello Bonci’ di Fossombrone alle ore 14,30. Arbitro Matteo Dini di Città di Castello, assistenti Devis Carpinelli (Aprilia) e Andrea Gentilezza (Civitavecchia).

Così in campo stadio Bonci ore 14,30

VIGOR SENIGALLIA: Sarti, Sheffer, Tomba. Marini, Gambini, Magi Galluzzi, Kerjota, Mancini, Pesaresi, Baldini, Balleello. A dip. Roberto, Bartolini, Broso, Beu, Zammarchi. All. Clement

: Marcantognini, Camilloni, Urso, Rovinelli, Calvosa, Procacci, Bucchi, Fraternali, Battisti, Fagotti, Palazzi (Pagliari). A dsp. Damiani, Tagnani, Pandolfi L., Pandolfi S., Aguzzi, Pagliari, Bianchi. All. M.Fucili.

Arbitro Matteo Dini di Città di Castello, assistenti Devis Carpinelli (Aprilia) e Andrea Gentilezza (Civitavecchia).

Amedeo Pisciolini