Qui Fossombrone. Fucili: "Umiltà e grinta. Inizia un ciclo tosto»

Tre gare in sette giorni per il Fossombrone. Dopo il match di sabato a Notaresco la squadra del presidente Nardini sarà impegnata oggi al Comunale Bonci di Fossombrone contro la Matese e domenica prossima a Chieti. "Ci attende un periodo importante – sottolinea il direttore sportivo del Fossombrone Pietro D’Anzi – dopo la gara con la Matese ci saranno quelle con Chieti, l’Aquila e il Campobasso. Sulla carta queste ultime tre sono proibitive, però come abbiamo dimostrato a San Benedetto e in altre occasioni sapremo dire la nostra. Affronteremo questo gare con lo stesso spirito di sacrificio che in questo momento contraddistingue il Fossombrone calcio. La Matese sentendo anche gli addetti ai lavori, è una squadra ostica che va presa con le dovute cautele, è un team che se sottovalutato potrebbe creare problemi, dovremo cercare di imporre la legge del campo: chi viene a Fossombrone sa che avrà vita dura". L’avversario odierno ha 9 punti in classifica generale, con 6 reti realizzate e 10 subite. E’ reduce dalla sconfitta casalinga contro il Sora ma al di là del risultato la prestazione è stata giudicata positiva, con un centrocampo mobile un attacco veloce e che fa delle ripartenze la sua arma migliore. Mister Fucili rispetto a sabato scorso potrà contare sul recupero di Palazzi. Anche Bucchi ha ripreso ad allenarsi in gruppo ma probabilmente sarà pronto per domenica prossima con il Chieti, ancora indisponibile Procacci. Pur essendo un turno infrasettimanale non mancheranno i tifosi a incitare il Fossombrone che tanto bene si sta comportando in questo avvio di campionato (foto il portiere Marcantognini).

Così in campo, (stadio "Bonci" di Fossombrone ore 14,30).

: Marcantognini; Bianchi, Camilloni, Rovinelli, Mea, Fraternale, Conti, Pandolfi L. Germinale, Bio, Pagliari. A disp. Amici, Fagotti, Pandolfi R., Urso, Casolla, Battisti, Pandolfi R. Cambosa A., Salvi e Tagnani. All. Michele Fucili.

MATESE: Palombo, De Lucia, Lesi, Ricciardi, Gagliardini, Guarino, Marcucci, Gomis, Iadaresta, Orlando, Iacovoni. A disp.: Verzamanis, Santoni, Setola, D’Andrea, Passewe, De Martino, Bracaglia, Langellotti, Napoletano. All. Urbano.

Arbitro Deborah Bianchi (Prato), assistenti di linea Fabio Cattaneo (Monza) e Andrea Zanichelli (Legnano).

