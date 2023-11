Qui gubbio. I rossoblù sulle ali dell’entusiasmo: la gara manca da 3 stagioni

GUBBIO – Il Gubbio di mister Braglia continua a lavorare in allenamento per preparare la trasferta di domenica, con calcio d’inizio alle 20:45, in terra perugina. La prestazione e il risultato ottenuti domenica contro il Cesena hanno dato positività e slancio all’ambiente, che guarda con fiducia al derby contro il Perugia. Una sfida che manca da tre stagioni, e che nell’ultimo campionato in cui si è giocata, quello 2020- 2021, ha visto il Gubbio uscire sempre dal campo con un risultato positivo. Al “Curi”, il 21 novembre del 2020 finì 0-0, peraltro con i rossoblù che recriminavano per un possibile rigore per una spinta in area di Rosi. Il ritorno, giocato il 17 marzo (data in cui è prevista la gara di ritorno anche per questa stagione) di tre anni fa, ha racchiuso in novanta minuti emozioni indicibili per i tifosi rossoblù, che non potevano essere al “Barbetti” a causa delle restrizioni da Covid-19. Murano illude i biancorossi, ma la doppietta di Signorini e il gol di Pellegrini vanificano anche il gol del definitivo 3-2 siglato da Angella. Sulla carta è una partita quasi alla pari: il Perugia ha dalla sua una rosa molto forte per la categoria e questo potrebbe fare la differenza, ma i rossoblù di Braglia venderanno sicuramente cara la pelle, soprattutto in virtù dell’importanza di questa gara per classifica, tifosi e morale. A dirigere l’incontro sarà Gabriele Scatena di Avezzano, coadiuvato da Porcheddu di Oristano e Zanellati di Seregno. Il direttore di gara non ha mai arbitrato il Perugia, eccezion fatta per due gare della Primavera del Grifo terminate entrambe in sconfitta per i biancorossi; ha invece diretto il Gubbio in due occasioni: nel 2019, quando i rossoblù vinsero 1-0 contro il Modena e nella scorsa stagione per la sconfitta interna contro il Rimini per 1-2.