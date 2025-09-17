Qui Pergolettese. Tre vittorie consecutive valgono il secondo posto: "Ci danno tanta fiducia»

CREMA (Cremona)Entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi. Questo il clima che si è respirato tra i giocatori della Pergolettese alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo Bertolotti dopo la terza vittoria consecutiva ottenuta venerdì sera a Salò contro il neopromosso Ospitaletto. Nove punti in quattro giornate e un momentaneo secondo posto insieme alla corazzata Brescia, a un solo punto dalle capoliste Vicenza e Lecco, sono il giusto premio per una società che in questo ultimo anno ha fatto bene, continuando a seguire il credo dell’indimenticabile direttore generale Cesare Fogliazza, scomparso nel maggio 2024. "La vittoria con l’Ospitaletto ci dà tanta fiducia in vista dei prossimi difficili incontri - dice il centrocampista Samuele Careccia -. Siamo in serie utile ed è nostra intenzione proseguire su questa strada. Ora è importante non montarci la testa, bisogna giocare sempre con attenzione e non vivere sulle gare passate. Queste tre vittorie consecutive sono per i nostri tifosi che ci seguono ovunque con calore e passione".Raffele Sisti