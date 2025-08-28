Qui Rimini. La squadra ieri non si è allenata. Tifosi restano a casa

Se a Pesaro in fatto di prevendita le cose vanno a gonfie vele (fino a ieri sera rimanevano solo 20 biglietti di laterale, 30 di Prato e 500 di tribuna centrale, oltre duemila pesaresi hanno già il posto assicurato allo stadio tra abbonati e prevendita di tagliandi che va avanti anche oggi), non altrettanto si può dire di Rimini. Il Gos ha infatti vietato la trasferta ai tifosi romagnoli alla luce degli incidenti avvenuti nella partita di playoff quando un sostenitore locale provocò i pesaresi. Ma gli ultras romagnoli non sarebbero stati comunque presenti, visto che stanno disertando anche le partite interne assieme a gran parte del pubblico, in segno di contestazione nei confronti della nuova società. La quale non ha prodotto le necessarie garanzie in fatto di fidejussione extrabudget e dunque non può fare mercato (rischia un deferimento e uno o due punti di penalizzazione). Per questo motivo l’allenatore Braglia non si è presentato agli allenamenti e la squadra ieri non si è allenata. Ciò non toglie che domani il Rimini si presenterà al "Benelli" ben carico, con dieci titolari che hanno vinto la Coppa Italia lo scorso anno e un allenatore che a Pesaro ha sempre combinato "dispetti" alla Vis.

Ieri intanto la stessa Vis ha ufficializzato l’ingaggio del difensore Beghetto che sarà a disposizione per il derby, mentre oggi potrebbe toccare a Tavernaro con cui è stato già raggiunto l’accordo con il Venezia.

