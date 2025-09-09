Qui Senigallia. "Alonzi punto fermo di questa Vigor»

Il tiro, il gol, gli abbracci dei compagni, la corsa sotto la curva per godersi un boato tutto per sé. È il pane quotidiano per un attaccante, invece di giornate così Federico Alonzi ne ha vissute poche nell’ultimo anno.

La svolta arriva nel caldo pomeriggio maceratese di domenica, a ridosso del minuto 10, quando l’attaccante laziale trova il guizzo giusto che permette alla Vigor di ripartire da un successo.

Senigallia lo ha osannato, lo ha aspettato dopo il terribile infortunio dello scorso anno. Qualche tifoso invece non celava le proprie preoccupazioni per le sue condizioni fisiche e per un precampionato tutt’altro che esaltante.

Alonzi ha risposto con un gol da 3 punti e tanto altro… Ha lottato e tenuto alta la squadra sino al momento del cambio con Pesaresi. Questa è la prima grande risposta destinata a mister Magi che è tornato all’"Helvia Recina" carico di dubbi, ma ne è uscito con tante certezze.

Oltre ad Alonzi, il mister di Pesaro ha apprezzato una Vigor quadrata, concreta e cinica.

Nel precampionato la difesa aveva ben figurato e le buone sensazioni estive sono state confermate in occasione del debutto di Macerata. Ottima l’intesa tra Tomba ed Urso che hanno "protetto" egregiamente il giovane portiere Novelli, autore di un paio di ottimi interventi.

Poi c’è il centrocampo, solido ed equilibrato grazie al trio: Gambini, Tonelli e Pandolfi. Un reparto che lo scorso anno aveva ricevuto piogge di critiche, oggi invece mostra una tempra differente grazie ai nuovi innesti.

"Ho respirato un clima positivo e molto costruttivo anche dalla panchina - spiega il direttore operativo della Vigor Christian Romagnoli -. Tutti partecipano attivamente e questo è fondamentale".

Romagnoli ha vissuto in prima linea le emozioni di Macerata ed è stato tra i primi ad abbracciare Alonzi al momento del gol insieme a capitan Pesaresi.

"Prima dell’ingresso in campo ho chiesto a Federico di realizzare una doppietta - prosegue il dirigente vigorino -. Una volta uscito mi ha risposto che ci era andato vicino dal momento che aveva sfiorato un eurogol, ma che andava bene lo stesso… Scherzi a parte, sappiamo bene quanto ha sofferto Alonzi lo scorso anno, nonostante ciò è sempre stato un trascinatore, benvoluto da tutti. Per noi è un punto fermo, uno dei migliori attaccanti della categoria. Sta tornando l’arma micidiale che conoscevamo, dubbi o perplessità sulle sue condizioni non ci interessano".

Nicolò Scocchera