Qui Senigallia. Caprari è della Vigor: "Ha colpi importanti»

Nicholas Caprari è un nuovo giocatore della Vigor. L’ annuncio era nell’aria già da un po’ e nel tardo pomeriggio di ieri è diventato ufficiale.

Si arricchisce così la batteria di attaccanti a disposizione di mister Beppe Magi. Caprari è una seconda punta, ma molto versatile, quindi il tecnico potrebbe dargli fiducia anche in altre zone dell’attacco.

Il giovane anconetano si allena al "Bianchelli" già da qualche giorno: la società di Senigallia ha creduto in lui sia per non trovarsi scoperta in un reparto un po’ a corto di soluzioni, a causa dei tanti infortuni, sia per consentire a Magi di schierare degli under già pronti anche in altre zone del campo e non solo nel reparto arretrato.

Caprari conosce la Vigor da avversario avendola affrontata lo scorso anno, quando indossava la maglia del Castelfidardo. Tant’è che con i biancoverdi è andato a segno proprio contro i rossoblu nella gara di Coppa disputata nella spiaggia di velluto.

Caprari ritroverà sia Gambini sia Braconi, che lo scorso anno erano con lui alla corte di Giuliodori al "Castello". In estate è approdato al Bra, in Serie C, ma nella passata stagione ha collezionato 34 presenze e 5 gol tra campionato e Coppa.

"Un classe 2006 cresciuto e sbocciato tra le giovanili del Fano e quelle del Perugia, Caprari è un calciatore agile e con colpi di classe importanti - spiega la società attraverso una nota -. Colpi che, d’ora in avanti, si augurano di vedere al Bianchelli tutti i tifosi della Vigor Senigallia".

Un altro giovane che invece si è da tempo calato nella realtà rossoblu è Davide Balleello: classe 2005, figlio d’arte, senigalliese doc, con un buon bottino di presenze in quarta serie alle spalle... È un esempio di dedizione e attaccamento alla maglia.

"C’è un po’ di rammarico per come è andata la partita di domenica contro il Giulianova, ma siamo tornati al lavoro più carichi di prima - spiega Balleello -. Abbiamo ripreso con allenamenti ad alta intensità e stiamo andando forte. È vero, domenica non siamo usciti dal campo con una sconfitta, ma la sfida contro il Sora deve essere un riscatto ed i tifosi devono sapere che daremo tutto".

Dedizione, sacrificio ed anche qualcosa da migliorare, ma l’età è dalla sua parte.

"Tengo molto alla maglia della Vigor, la squadra della mia città - conclude Davide -. È bello essere considerato un combattente, un giocatore disposto a sacrificarsi, ma so che sotto porta devo e posso migliorare tanto".

Nicolò Scocchera