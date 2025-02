Qui Senigallia. "Contro la Fermana non si può fallire»

La Vigor continua a lavorare sodo per farsi trovare pronta. Il derby contro la Fermana non si può fallire, ecco allora che mister Mauro Antonioli continua ad alzare il ritmo e l’intensità degli allenamenti, in sostanza non vuole lasciare nulla di intentato. Oltre a Marco Romizi, nella lista degli ex entra di diritto anche Gianfranco D’Errico che nella lontana stagione 2013/2014 ha militato proprio tra le fila dei canarini.

"Si, a Fermo ho giocato una stagione e ci sono stato molto bene - aggiunge Gianfranco D’Errico -. Ne sono passati di anni, quindi pensiamo al presente. Oggi Vigor e Fermana sono, per certi aspetti, simili. Entrambe hanno voglia di allontanarsi dalle zone calde della classifica: la Fermana ha già mostrato il suo valore, ha dimostrato di saper reagire battendo formazioni molto blasonate. Noi invece - continua D’Errico - siamo solo all’inizio". Il punto all’"Angelini" è un inizio, ma l’appuntamento con la vittoria non può più essere rinviato. "Il pareggio contro il Chieti è fondamentale - ribadisce il fantasista italo-argentino -. Dico questo perché uscire indenni da un campo così difficile, contro una squadra così forte è un segnale importante. Una reazione c’è stata e lo abbiamo dimostrato, ora serve la continuità e con essa la vittoria".

Gianfranco D’Errico ne ha viste tante di Vigor in questi anni. È una delle figure migliori per cercare di inquadrare il momentaccio dei senigalliesi. "Non ho una risposta oggettiva, anzi credo che nessuno ce l’abbia - conclude D’Errico -. A mio avviso si tratta di una concomitanza di fattori: innanzitutto la squadra è cambiata tanto nel corso dell’estate e trovare la giusta chimica non è automatico. Sapevamo che prima o poi quel gruppo meraviglioso, quasi leggendario nella storia rossoblu, avrebbe subito defezioni importanti. Il tempo purtroppo non lascia scampo ed il rinnovamento diventa inevitabile, forse siamo stati un’eccezione in questi ultimi anni. Quante volte capita di vedere squadre, composte quasi interamente da ragazzi del posto, protagoniste di cavalcate così entusiasmanti? Non così spesso. Gli infortuni di Alonzi e Gabbianelli non hanno certo aiutato… Speriamo che il vento sia cambiato".

Nicolò Scocchera