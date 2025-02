Qui Senigallia. "Contro la Fermana non sarà mai facile»

Contro la Fermana, molto probabilmente, non ci sarà Kone. Nonostante ciò la Vigor ha ritrovato un pizzico di fiducia in più dopo il pareggio contro il Chieti, merito delle novità tattiche e dei due nuovi innesti.

"La Vigor ha disputato la partita che doveva fare, di certo non è stata una prestazione memorabile – dice il direttore sportivo rossoblu Roberto Moroni - . Detto ciò il pareggio è un risultato più che giusto. Molto positivi i nuovi arrivati, Furini e Carnevale, ottimo anche il recupero di Gabbianelli che sta lavorando per tornare al top della condizione. Ora aspettiamo Alonzi e Kone. L’infortunio di Mevale non è serissimo, ma non credo sarà a disposizione per il derby".

Domenica prossima, a partire dalle ore 15, la Vigor riceverà la Fermana. Un altro, l’ennesimo derby di una stagione avvincente ed al tempo stesso difficilissima. Secondo il direttore sportivo Moroni però, il calendario ha un peso ed un’importanza relativa.

"Sento dire che il calendario sarà più abbordabile nelle prossime giornate, a mio avviso non esiste considerazione più sbagliata. Contro la Fermana sarà durissima, poi siamo attesi dalla trasferta di Sora che ha messo in seria difficoltà l’Ancona… Se andiamo avanti, troveremo nell’elenco squadre come Teramo e Civitanovese, formazioni ancora in corsa per obiettivi importanti, seppur differenti. Nel girone di ritorno non c’è mai nulla di semplice: mi auguro con tutto il cuore che la squadra riesca in qualche modo a tirarsi fuori dalle zone calde con un certo anticipo". Moroni si aspetta ulteriori progressi. Un crescita costante porterebbe a risultati concreti, ovvero a quel successo che manca ormai da troppo tempo.

"Il rush finale è imprevedibile, non sai mai cosa può succedere, per questo dobbiamo tornare a navigare in acque tranquille il prima possibile – aggiunge il ds Moroni -. La squadra ha mostrato dei passi in avanti che fanno ben sperare, ma non possiamo permetterci di commettere errori, servirà la massima concentrazione per raggiungere i nostri obiettivi. Innanzitutto, fare punti contro il Chieti non comporta vincere in scioltezza contro la Fermana, anzi, ci aspetta un’altra sfida davvero impegnativa contro una formazione che proprio come noi deve allontanarsi dalla zona playout. L’ambiente Vigor è sereno: mister Antonioli sta conoscendo sempre meglio il gruppo, difatti domenica scorsa ha deciso di cambiare tattica, chissà che non riaccada contro la Fermana".

Nicolò Scocchera