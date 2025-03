Qui Senigallia. "Era importante tornare a fare punti»

Il pareggio del Polisportivo fa comodo alla Vigor, meno alla Civitanovese. Classifica alla mano è un dato oggettivo: la squadra senigalliese non disprezza il punticino raccolto al termine di un derby estremamente insidioso, ma la svolta, l’accelerata verso la salvezza non c’è stata.

Piccoli passi in avanti e vari motivi per ritenersi soddisfatti… Il primo riguarda proprio la classifica. Il distacco dalla zona playout è rimasto pressoché invariato, piuttosto la Vigor si è avvicinata ai playoff, ma l’obiettivo primario rimane la salvezza che deve essere raggiunta quanto prima senza patemi.

Un altro motivo che può far sorridere Antonioli è la ritrovata solidità difensiva. Campani e la difesa hanno fatto buona guardia, il derby è stato equilibratissimo e senza occasioni sconvolgenti da un parte e dall’altra. In ultimo la reazione: la sconfitta bruciante contro il Teramo è stata parzialmente riscattata.

I vigorini hanno dimostrato di saper reagire dopo un k.o., un aspetto per nulla scontato viste le esperienze precedenti che di fatto avevano messo in evidenza una squadra fragile che ora sa riscattarsi al momento opportuno.

Ci sono però anche aspetti negativi, il primo riguarda la fase realizzativa. La Vigor fatica a segnare, gli attaccanti non sono riusciti a sbloccarsi neppure nel derby di Civitanova. Giustificare il tutto con l’assenza forzata di Kone sarebbe riduttivo, anche perché la Vigor ha dimostrato di saper vincere anche senza gli "strappi" e le intuizioni del giovane ivoriano.

Al di là di ciò, i rossoblu di Senigallia non riescono a trovare il gol grazie al gioco di squadra bensì in seguito ad episodi, come le punizioni di Gonzalez o Gabbianelli.

"È un punto che non disprezziamo, anzi l’obiettivo era uscire indenni dal Polisportivo - dice il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Questa partita non passerà certo alla storia per la sua bellezza, ma ci interessa relativamente: la priorità era tornare a far punti dopo la sconfitta contro il Teramo e ci siamo riusciti. Abbiamo duellato contro la Civitanovese in un terreno pesante, ma è stata una gara condizionata dalla paura di sbagliare, detto ciò ho visto anche spunti positivi, penso a Carnevale, ad esempio, che ha trovato una maglia da titolare disputando una buonissima gara - conclude il Ds -. Per ora va bene così, domenica prossima proveremo a fare meglio in un altro scontro diretto importantissimo".

Nicolò Scocchera