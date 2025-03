Qui Senigallia. Ferrara e D’Errico. Due per una maglia

Antonioli deve ancora limare qualche dettaglio, ma la Vigor è pronta ad un’altra battaglia, all’ ennesimo derby di una stagione imprevedibile.

La sfida del Polisportivo sarà cruciale per Vigor e Civitanovese: i senigalliesi affronteranno una rivale alle prese con una classifica complicata, ciò non toglie che i rossoblu di Civitanova stanno vivendo un buon momento di forma.

La Vigor invece deve riscattare la sconfitta contro il Teramo e scongiurare pericolosi coinvolgimenti nelle parti basse della graduatoria.

Nel corso della settimana mister Antonioli ha dovuto rinunciare a Pesaresi per un paio di allenamenti a causa di una fastidiosa influenza, ma il capitano vigorino, ormai ristabilito, sarà della partita.

Probabilmente entrerà a gara in corso, salgono quindi le quotazioni di Ferrara e D’Errico per una maglia da titolare. Ad uno dei due il compito di affiancare Tenkorang nel tandem offensivo. Antonioli dovrebbe infatti ricorrere al 4-3-1-2: l’assenza di Kone non lascia spazio a molte altre interpretazioni, con ogni probabilità l’ under classe 2006 si accomoderà in difesa e tutti gli indizi portano a Beu.

A proposito di Kone: la società farà ricorso nella speranza di ridurre la squalifica di 3 giornate. Una defezione per nulla trascurabile, ma la Vigor può dire la sua anche senza l’imprevedibilità dell’ivoriano. Lo ha dimostrato in più occasioni ed il club si aspetta un riscontro concreto già domani pomeriggio.

"La squadra ha lavorato bene, lo abbiamo sottolineato più volte nel corso della settimana ed oggi lo ribadiamo - dice il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Ci aspetta una sfida cruciale, la Civitanovese è una buonissima squadra, ha cambiato tanto nel corso della stagione, di certo però ha tutte le qualità per allontanarsi dalle zone critiche della classifica. Sarà dura anche perché il Polisportivo ha un manto in erba, non l’ideale per le caratteristiche della Vigor, ma non cerchiamo alibi: solo i risultati ci porteranno ad una salvezza matematica che ad oggi non abbiamo ancora raggiunto - continua il ds -. Spero che i tifosi vengano in gran numero al Polisportivo, è una trasferta vicina ed il loro supporto è fondamentale".

Per quanto riguarda l’accesso allo stadio, la società precisa che oltre all’acquisto al botteghino, regolarmente aperto domani pomeriggio, anche per i tifosi ospiti è stato attivato il servizio prevendita.

Nicolò Scocchera