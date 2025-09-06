Qui Senigallia. Gli infortuni pesano: "La Vigor sarà pronta»

Sacrificio e concentrazione. Sono due parole chiave nello spogliatoio della Vigor a poche ore dal debutto in campionato contro la Maceratese.

Gli infortuni pesano e non possono essere ignorati. Sul preoccupante traffico in infermeria prova a far chiarezza il ds Moroni: alcuni forfait sono inevitabili, altri (De Feo) non ancora confermati… Per fortuna però tra dubbi ed incertezze, spunta anche qualche recupero: De Marco, Shkambaj e Magi Galluzzi non saranno in forma smagliante, ma comunque arruolabili per la sfida di domani all’ "Helvia Recina". Nella Maceratese invece non ci sarà De Angelis, l’ex vigorino deve scontare un turno di squalifica.

"Siamo stati un po’ sfortunati in questo inizio di stagione: alcuni infortuni stanno limitando le scelte di Magi, ma non siamo affatto preoccupati - spiega il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Sicuramente non saranno della partita Parrinello e Milli. Indisponibile anche Beu che deve scontare la squalifica, speriamo di poter, almeno, convocare De Feo. Sta pian piano riprendendo a lavorare, al momento però non possiamo sbilanciarci".

La Maceratese rispetta i rossoblu, ma deve cavalcare l’onda dell’entusiasmo e aprire con il botto la stagione caricherebbe ulteriormente l’ambiente.

"Mister Possanzini conosce benissimo Aldo Clementi, negli ultimi anni ha avuto la possibilità di osservare il nostro modo di lavorare e le nostre caratteristiche - spiega il ds Moroni -. Oggi le cose sono un po’ cambiate, ma gli apprezzamenti fanno piacere e la stima è reciproca. Sappiamo che sarà dura: in uno stadio importante, contro una società storica ed al cospetto di un pubblico entusiasta. Al di là di tutti questi ingredienti, la Maceratese è un’ottima squadra che negli ultimi giorni si è addirittura rafforzata. Di certo ci presenteremo carichi, ma al tempo stesso molto rispettosi di una rivale così valida".

Carichi, ma forse un po’ tesi. La Vigor ha ricevuto lodi e incassato qualche critica. Ora è giunto il momento della verità.

"Sereni sicuramente, ma quell’ansia da primo giorno di scuola c’è - rimarca Moroni -. È normale che sia così, sia per i calciatori sia per il mister che a Macerata ha vissuto momenti indimenticabili. La tensione che si respira non deve preoccupare, anzi… Non vediamo l’ora di tuffarci in questo campionato, una volta rotto il ghiaccio sarà tutto più naturale ed il ritmo che scandisce ogni settimana prenderà il sopravvento".

Nicolò Scocchera