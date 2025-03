Qui Senigallia. Kone al "Viareggio» con la Fiorentina

Mentre Kone si appresta a vivere una settimana ricca di emozioni con il vivaio della Fiorentina, la Vigor cerca di voltare pagina, dimenticando così le sviste che hanno portato al doloroso pareggio contro il Termoli di pochi giorni fa.

"Il rammarico c’è ed è tanto, inutile nasconderlo - dice il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo una sciocchezza collettiva. Non credo sia opportuno imputare le colpe ad un difensore piuttosto che ad un altro, di sicuro però il mister si farà sentire perché è ancora, giustamente, molto arrabbiato. In questa fase del torneo sono le prime della classe ad aver rallentato - continua Moroni - le inseguitrici sono tutte agguerrite e stanno collezionando ottimi risultati, spero che la Vigor possa fare altrettanto nelle prossime giornate".

Mentre la squadra avrà tempo per ragionare sui propri errori, Mevale Kone si sta giocando una fetta importante della sua giovane carriera.

È infatti ufficialmente partito in prestito per almeno due settimane alle giovanili della Fiorentina. Nella giornata di ieri l’ivoriano ha raggiunto il Viola Park accompagnato dal direttore operativo della Vigor Christian Romagnoli e nei prossimi giorni si allenerà intensamente coi viola: oggi e domani con la formazione Primavera, venerdì, sabato e domenica con l’Under 18 della Fiorentina. Ovvero la squadra con cui Mevale Konè, dal 17 marzo parteciperà, alla Viareggio Cup.

Kone giocherà dunque il suo primo Viareggio con la maglia della Fiorentina, lo farà per una settimana intera (3 partite) prima di rientrare a Senigallia, eventuali variazioni o rientri anticipati solo in caso di riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate, ma si saprà qualcosa in più solo questa sera.

"Sono felice per lui, spero riesca a godersi questa bella esperienza - conclude Moroni -. È una grande occasione che può spalancargli le porte di un altro mondo calcistico".

Purtroppo però non sono giorni felici per il mondo Vigor che sta vivendo un periodo decisamente doloroso. Dopo la recente scomparsa di Loris Cucchi, la cui memoria è stata omaggiata domenica scorsa con uno splendido mazzo di fiori consegnato ai familiari, nelle ultime ore è venuto a mancare anche un altro storico tifoso ed appassionato dei colori rossoblu: Daniele Negrini. Il popolo vigorino ha voluto salutare il super tifoso, scomparso all’età di 65 anni, con tantissimi messaggi di affetto attraverso i social.

Nicolò Scocchera