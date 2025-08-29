Qui Senigallia. La "Notte rossoblu» accende il cuore Vigor

È stata la notte della Vigor, la "Notte Rossoblu" dedicata alla gente di Senigallia che crede nella passione e nel progetto del club.

La festa si è svolta all’interno del "Bianchelli": il palcoscenico che nel bene e nel male segnerà la stagione della Vigor. Un buon numero di tifosi è accorso allo stadio: alcuni hanno sottoscritto l’abbonamento, altri hanno accolto la squadra animati da una gran curiosità, alcuni invece hanno accompagnato i ragazzi del settore giovanile. Una serata piacevole al di là delle motivazioni, una notte a tinte rossoblu per segnare ufficialmente il nuovo inizio.

Sono state presentate anche le due nuove maglie. La prima, classica rossoblu, con venature marmoree per rappresentare le fondamenta e valorizzare la tradizione. La seconda, quella bianca, è stata pensata per celebrare la gratitudine nei confronti di coloro che in passato hanno fatto e voluto il bene della Vigor. Ecco allora che sullo sfondo bianco sono stati riportati ritagli di articoli di giornale che hanno suggellato le tappe più importanti della storia rossoblu.

Sorrisi e pacche sulle spalle sono già alle spalle, di certo la spinta del popolo vigorino può essere determinante, ma è innegabile che la testa di tutto il gruppo è già rivolta ai primi impegni ufficiali. I giocatori più esperti hanno già le idee chiare, tra loro c’è Gianmarco De Feo che dice: "Vengo da un altro girone e so che anche in questo raggruppamento sarà molto dura, detto ciò sono felice di aver scelto la Vigor - spiega l’attaccante rossoblu -. Senigallia mi sembra un ambiente sano, molto serio e la passione della gente si percepisce".

Non si discosta troppo dall’opinione del compagno Simone Tonelli: volto nuovo dell’estate, ma rivale ben conosciuto nelle ultime stagioni.

"Girando in città si nota che la Vigor è seguita e amata dai senigalliesi - spiega Tonelli, centrocampista originario della vicina Marotta -. Negli ultimi anni ho giocato in altre realtà, ma le sensazioni sulla Vigor, sulla società e sui tifosi sono sempre state positive. Ora però dobbiamo concentrarci sul girone di andata che si prospetta durissimo, avremo bisogno dell’aiuto di tutti, anche dei più giovani che approcciano per la prima volta alla categoria - continua Tonelli -. Il salto dalle giovanili alla prima squadra, specie in stadi con migliaia di persone, non è mai semplice. Anche noi, giocatori più esperti, dovremo esser bravi a supportarli nei momenti critici".

Nicolò Scocchera