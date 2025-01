Qui Senigallia. La Vigor a Chieti. I tifosi non mollano

Seconda trasferta consecutiva per la Vigor Senigallia. Un altro appuntamento assai complicato per la squadra di Antonioli che dovrà andare alla ricerca dei punti del rilancio al "Guido Angelini" di Chieti. Una missione proibitiva in uno stadio storicamente ostico per i senigalliesi, tant’è che negli ultimi anni, non è mai arrivata la vittoria. Nella mente dei tifosi vigorini è ancora vivo il ricordo della gara di andata, nello specifico il gol, assolutamente regolare, non assegnato a D’Errico nei minuti finali. Una decisione disastrosa che ha negato alla Vigor la gioia di coronare una rimonta che sarebbe stata memorabile.

Un errore arbitrale che sancì la prima sconfitta stagionale dei rossoblu e forse, quella spinta decisiva verso un vortice di negatività che tutt’ora tormenta la compagine di Senigallia. Sono passati mesi, è successo di tutto in questo lasso temporale, eppure il match contro i neroverdi, valido per la 22esima giornata di ritorno ed in programma alle ore 14:30, potrebbe essere un punto di svolta. Allo stesso modo potrebbe compromettere irrimediabilmente l’equilibrio della squadra, già provata dalle incessanti critiche piovute addosso negli ultimi giorni. Nel bene e nel male, le sfide tra Vigor e Chieti non sono mai banali.

Al centro del dibattito degli appassionati resiste il tema mercato. Con la partenza di Di Sabatino, approdato al Notaresco, la necessità di intervenire, per puntellare la rosa, appare sempre più evidente. In attesa di novità e nonostante il momentaccio, la Vigor non sarà sola in terra abruzzese.

I supporter non mollano, vogliono e credono in una riscossa tant’è che si stanno organizzando per raggiungere l’"Angelini" con dei pulmini. Intanto il club comunica alcune informazioni preziose per accedere all’impianto teatino.

Da ieri è aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti, la prevendita sarà attiva fino alle ore 12 di domenica prossima. I tagliandi sono facilmente acquistabili attraverso apposito link che è possibile reperire nel sito del club rossoblu, oppure basterà recarsi in uno dei punti vendita abilitati del circuito Ciao Tickets. Il prezzo del biglietto è di 10 euro più diritto di prevendita. Per accedere allo stadio sarà obbligatorio presentare il documento d’identità e il tagliando (o in formato cartaceo o in formato digitale). Il botteghino dell’impianto teatino resterà chiuso domenica, giorno della partita.

Nicolò Scocchera