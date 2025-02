Qui Senigallia. La Vigor verso Sora. Dimenticare il passato

La Vigor vuol dimostrare a tutti che la vittoria nel derby contro la Fermana non è un fuoco di paglia. La gara di andata contro i laziali del Sora è ancora bene impressa nella mente dei tifosi. Nell’ottobre scorso infatti, i rossoblu subirono una cocente sconfitta per mano dei bianconeri; una giornata nera non tanto per il passivo, quanto per l’atteggiamento. Mister Clementi, allora alla guida della Vigor, giustamente difese i suoi ragazzi, tuttavia quella prestazione, da semplice campanello d’allarme, divenne l’inizio di un periodo decisamente turbolento.

A distanza di 5 mesi ne è passata di acqua sotto i ponti: il campionato vigorino ha preso una piega inaspettata, gli obiettivi sono cambiati così come alcuni interpreti. Per tutte queste ragioni la Vigor vuol dimostrare che quella pagina così cupa è davvero alle spalle. A proposito di interpreti: ad oggi la Vigor dei "senigalliesi", ovvero il gruppo delle promozioni, dei primi grandi campionati in quarta serie, sembra essere oscurata da un collettivo più internazionale. Nulla di male ovviamente, ma a qualche tifoso la cosa non fa certo piacere. Ma è davvero così? Probabilmente no. Se Roberto, Tomba o lo stesso Rotondo stanno vivendo un periodo non particolarmente brillante, ci sono altri ragazzi del vivaio pronti a valorizzare l’identità calcistica del popolo rossoblu. Su tutti spiccano i nomi di Subissati e Gasparroni.

Il primo è un vero e proprio talismano, con Subissati in campo la Vigor non ha mai perso tra Coppa e campionato. Non certo un caso come ricorda il ds Moroni: "Parliamo di un ragazzo che merita solo tanti applausi, non ha mai mollato anche quando veniva etichettato come terza o quarta scelta. Oggi è un profilo affidabile, magari non si nota tanto, ma è duttile e fa sempre la cosa giusta". Stesso discorso vale per il giovane Gasparroni per il quale mister Antonioli stravede.

Proprio in vista della trasferta arrivano le consuete informazioni sui biglietti. Per la gara del "Tomei", in programma domenica alle 14:30, il tagliando avrà un costo di 10 euro più diritto di prevendita. Ingresso gratuito invece per gli under 12. I biglietti sono acquistabili solo in prevendita fino alle 19 di sabato.

Nicolò Scocchera