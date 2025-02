Qui Senigallia. Lazzari ci crede ancora: "A marzo la vera Vigor»

Il mese di marzo svelerà il futuro del girone F. In palio ci sono punti pesanti che tutti vogliono accaparrarsi, tra i pretendenti c’è anche la Vigor che intende spazzare via patemi e timori legati alla classifica. Le squadre si avviano verso il gran finale di stagione: pochi possono dirsi al sicuro, ma nessuno vuol presentarsi alla resa dei conti con l’acqua alla gola.

Nel derby di domenica pomeriggio, in programma al Polisportivo alle 14:30 contro la Civitanovese, alla Vigor mancherà Kone, fermato dalle 3 giornate di squalifica in seguito ad un’ energica reazione nei confronti di un avversario durante la gara contro il Teramo… Eppure nessuno drammatizza.

La Vigor ha tante soluzioni tattiche, Antonioli non avrà difficoltà a trovarle. Il vero problema, semmai, può riguardare l’aspetto psicologico. La squadra, per mesi definita "fragile", ha trovato le energie per rialzarsi, ma alla prova di maturità è caduta con un passivo piuttosto severo, non certo per colpe evidenti.

Cosa accadrà nella fase clou del campionato? Tante le incognite, ma l’ambiente vigorino è sereno. Lo hanno confermato i dirigenti nei giorni scorsi ed oggi lo ribadisce un uomo di campo come Andrea Lazzari, oggi vice allenatore rossoblu.

"Alla ripresa degli allenamenti ho trovato una squadra delusa, ma per nulla arrendevole - dice Lazzari -. Non ce ne sarebbe ragione se non fosse per il risultato, ciò che abbiamo espresso in undici contro undici è sotto gli occhi di tutti. I ragazzi avevano la consapevolezza di poter fare risultato. Dopo un ottimo primo tempo però, abbiamo dovuto fare i conti con l’espulsione di Mevale - aggiunge Lazzari -. Perciò nella ripresa abbiamo provato a limitare i danni, ci siamo un po’ abbassati, pur chiudendo con puntualità tutte le zone del campo".

L’epilogo della gara lo conoscono tutti ed ormai è acqua passata, ma certe sconfitte lasciano il segno, a maggior ragione devono servire da lezione.

"Ho visto una squadra carica e motivata, decisa a riprendersi ciò che è stato lasciato per strada - continua il vice allenatore della Vigor -. Sia nella giornata di martedì sia nella doppia seduta del mercoledì, tutti hanno lavorato con le migliori intenzioni ed il massimo impegno.

In questi giorni dovremo capire come sfruttare al meglio le nostre caratteristiche, senza snaturarsi: sappiamo bene che la posta in palio è altissima. Le prossime partite diranno molto sul prosieguo della nostra stagione".

Nicolò Scocchera