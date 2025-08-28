Qui Senigallia. Pesaresi innamorato: "Vigor, la mia vita»

In oltre un secolo di storia, alla Vigor non sono mai mancate bandiere e identità. Oggi il personaggio più identificativo è capitan Denis Pesaresi che ha dedicato quasi tutta la carriera alla squadra della sua città. Un altro anno in rossoblu. Di questo passo raggiungerà il record di Goldoni…

"Ho avuto qualche esperienza in giro per l’Italia, ma se non erro siamo arrivati a 16 stagioni. Raggiungere Fefi però è dura, anzi è impossibile".

Con la Vigor ha debuttato nel 2009. Oggi invece come si sente?

"Sono carico e sto bene. Cerco anche di elargire qualche consiglio ai più giovani. Alla loro età ne ho ricevuti tanti, credo che la parola di un compagno più grande possa rivelarsi molto utile".

Con tutti i ragazzi di Senigallia invece avrà un rapporto speciale…

"Sono legato a tutti i ragazzi che hanno indossato questa maglia, di certo con Magi Galluzzi e Tomba si è instaurato un rapporto fraterno. Posso dire di averli visti crescere: Magi Galluzzi era un under nel 2019, quando abbiamo vinto lo spareggio di Tolentino, oggi è vice capitano. È un percorso di crescita sportiva, ma soprattutto umana".

Lei è un riferimento anche per i tifosi, cosa prova per il popolo rossoblu?

"Amore. Non c’è parola migliore per descrivere il sentimento che provo per questi ragazzi che, ogni giorno, ci sostengono. La mia decisione di rimanere è riconducibile ai tifosi, alle famiglie e ai tanti ragazzi che stanno in curva. Ho preferito metterci la faccia e andare avanti con questo progetto dopo una stagione difficile. Sono i tifosi la vera essenza del concetto di senigalliesità".

A proposito, cosa è andato storto lo scorso anno?

"A saperlo…Sicuramente avremmo aggiustato il tiro in corsa".

Ma in estate non si è fatto un’idea più precisa?

"Non c’è una ragione in particolare. Se una stagione non va per il verso giusto, le cause sono tante. Mister Clementi non è un uomo arrendevole, ha sempre voluto il bene della Vigor, eppure ha preso la decisione di dimettersi, probabilmente non si sentiva più a suo agio".

Ora inizia l’era Magi…

"Il mister è una garanzia. Nel corso della sua carriera ha ottenuto grandi vittorie, poi è un ex vigorino: la figura ideale per dare continuità al progetto".

È impossibile pensare a Pesaresi con un’altra maglia. È d’accordo?

"La Vigor è casa mia, spero con tutto me stesso di chiudere la carriera nella squadra che amo e nella mia città".

Nicolò Scocchera