Qui Senigallia. "Tutti concentrati per i 3 punti nel derby»

La carica dei nuovi arrivati può essere l’arma in più della Vigor Senigallia. Si è detto e ripetuto più volte che i vigorini hanno bisogno di un successo per allontanarsi dalle zone rosse della classifica, tuttavia Mauro Antonioli vuole di più. Si aspetta dei progressi ed immagina una squadra capace di apprendere dai propri errori.

Caratteristiche virtuose, anche se finora non si sono viste. A tal proposito gli ultimi innesti potrebbero rappresentare quello stimolo in più per trovare equilibrio.

"È una partita importante ed arriva in un momento molto delicato della stagione, ne siamo ben consapevoli - spiega Edoardo Furini, il nuovo centrocampista della Vigor Senigallia -. Sono fermamente convinto che la squadra scenderà in campo con l’approccio giusto, proprio come è accaduto a Chieti. Domenica scorsa abbiamo conquistato un punto che regala tanta fiducia al gruppo".

Dopo l’ottimo esordio contro i teatini, Furini vuol dare continuità alle sue prestazioni. Nessuna ossessione però, è a disposizione di mister Antonioli ed è disposto a sacrificarsi per la Vigor.

"È chiaro - continua Furini - che mi auguro di scendere in campo dal primo minuto anche stavolta, come in tutte le altre partite, tuttavia, indipendentemente dal mio impiego, è fondamentale rimanere concentrati per andare a conquistare i 3 punti".

Il ragazzo si è formato nel vivaio dell’Hellas Verona, ma la sua prima esperienza tra i grandi l’ha vissuta con il Caldiero Terme dove ha militato in quarta serie ed in C, nella prima parte dell’anno. Ciò significa che quella nella spiaggia di velluto, è la sua prima esperienza lontano da casa.

"L’ambientamento si è rivelato subito molto positivo, spero che le cose continuino così, anzi colgo l’occasione per ringraziare tutti - concludere Edoardo Furini -. Dal mister, al presidente passando per i dirigenti sino ai compagni… Sono stati tutti molto carini e disponibili nei miei confronti, sin dal primo giorno. La Vigor è un ambiente sano e molto stimolante, ai tifosi posso solo garantire che daremo il meglio di noi stessi, poi sarà il campo a parlare".

A proposito di campo e tifosi, mister Antonioli pretende il massimo riserbo intorno alle tattiche della squadra, soprattutto alla vigilia di un derby. A tal proposito, la società comunica che la rifinitura di questa mattina si svolgerà al "Bianchelli" a porte chiuse. Una decisione, in parte attuata la settimana scorsa, anche se i tifosi non l’ hanno affatto gradita.

