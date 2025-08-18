Qui Senigallia. Una Notte rossoblu per celebrare la Vigor

"Grazie Senigallia e Forza Vigor". Si congeda così Nobile Capuani dal palco di Piazza Roma, in un affollatissimo centro storico, di sabato sera, al termine della presentazione del suo libro "Il sogno nel pallone". Senigallia rappresenta una tappa significativa del suo viaggio. Sambenedettese di origine, ma da calciatore la maglia della Vigor l’ha indossata: nel 1989, contribuendo alla salvezza dei rossoblu. Era una Vigor solida, affiatata, tant’è che a distanza di oltre 30 anni molti di quei ragazzi, oggi uomini, sono andati ad ascoltare le vicissitudini del loro compagno. Una vicenda raccontata in un libro dove Capuani ripercorre le tappe più significative e drammatiche della sua storia; quando era dirigente di un club in Spagna e venne accusato di reati gravissimi. Pian piano riuscì a chiarire la sua posizione, ma le testimonianze di sofferenze e riscatto sono indelebilmente raccontate nelle pagine di un libro che Senigallia ha ascoltato con attenzione.

La spiaggia di velluto ha così accolto la storia di un protagonista del passato della Vigor. Tra qualche giorno invece, a poche centinaia di metri da Piazza Roma, lo stadio "Bianchelli" ospiterà un nuovo capitolo del futuro vigorino.

È in arrivo infatti la "Notte Rossoblu 2025": giovedì 28 agosto, all’interno dell’impianto, a partire dalle ore 20. Sfileranno i giocatori, lo staff e i dirigenti del club, dalla prima squadra al settore giovanile - spiega il club attraverso una nota –. Durante la serata sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento, inoltre verranno svelate le nuove maglie ufficiali della Vigor Senigallia. A seguire, si svolgerà una partita di esibizione fra due rappresentative degli sponsor".

L’ingresso sarà libero,tuttavia coloro che vorranno sostenere i progetti del "Giardino degli Angeli", potranno farlo tramite un’offerta libera all’ingresso dello stadio.

"La Vigor è attivamente al fianco del Giardino degli Angeli, tutta la dirigenza si augura che anche il popolo rossoblu, sempre attento e sensibile a tematiche sociali, deciderà di dare il proprio contributo" continua il club rossoblu che vuole partire forte, dal calore della gente di Senigallia.

Ripartire dai colori rosso e blu. Da qui la richiesta ai propri tifosi: "Portate bandiere, maglie, sciarpe e qualsiasi cosa vogliate, purché sia rossa e blu".

L’entusiasmo non manca, la speranza è che la Notte Rossoblu sia il battesimo di una stagione fortunata.

Nicolò Scocchera