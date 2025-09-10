Qui Senigallia. Vigor, Braconi incanta: "Lo seguivo da 3 anni»
La Vigor torna al lavoro. La vittoria di Macerata ha ulteriormente caricato un gruppo che stava cercando risposte e qualche sicurezza in più. Buona la prima dunque, ma l’esordio innanzi al pubblico amico non sarà semplice. Domenica pomeriggio infatti arriverà il Giulianova: neopromossa ambiziosa che in estate si è rafforzata con giocatori di pregio. Dall’ex Samb e Ancona Martiniello passando per Scimia sino a De Silvestro.
I giallorossi sono partiti bene: il successo a domicilio sul Sora ha permesso ai ragazzi di mister Cappellacci di intraprendere al meglio il percorso di ambientamento in quarta serie ed a Senigallia cercano continuità. "Basta guardare i nomi dei giocatori in rosa ed ovviamente gli innesti arrivati in estate, per rendersi conto che il Giulianova è una neopromossa solo per definizione - spiega il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Detto ciò siamo sereni e sicuramente non partiamo battuti. Abbiamo le nostre armi e, cosa ancor più importante, l’affetto ed il sostegno del popolo rossoblu che mi auguro venga a sostenere la squadra in gran numero domenica prossima".
Solidità difensiva ed esperienza a centrocampo sono forse le armi migliori della Vigor in questo momento. L’unica nota stonata di questo inizio settimana è quella relativa agli infortuni. De Feo, Milli e Parrinello sono ancora ai box; per qualcuno di loro i prossimi giorni saranno cruciali, altri non torneranno tanto presto.
"De Feo sta recuperando, l’obiettivo è farlo rientrare in gruppo nelle prossime ore - spiega Moroni -. Parrinello invece ne avrà ancora per qualche settimana… Non voglio sbilanciarmi, ma in 10-15 giorni dovrebbe smaltire il problema all’adduttore. Dobbiamo invece pazientare con Milli: il braccio deve rimanere immobilizzato per almeno 3 settimane, poi valuteremo".
In attesa di alcuni protagonisti, la Vigor si coccola Braconi. L’ex Castelfidardo ha incantato l’"Helvia Recina" risultando subito decisivo: suo il pallone per Alonzi che ha portato avanti i senigalliesi nella gara d’esordio. "Braconi non è affatto una sorpresa, almeno per chi lo conosce o ha avuto la possibilità di vederlo giocare spesso - conclude il ds Moroni -. Confesso che lo stavo seguendo da almeno 3 anni. Quando lo vidi giocare per la prima volta, rimasi impressionato. Oggi è un giocatore della Vigor, pronto per questa categoria, quindi abbiamo grandi aspettative su questo ragazzo che ha davvero ottime capacità".
