Qui Senigallia. Vigor-Giulianova: una sfida bollente

Ancora poche ore di attesa, poi la Vigor potrà mettersi in mostra davanti al suo pubblico.

Nel corso della mattinata di oggi la squadra di Beppe Magi svolgerà l’ultimo allenamento settimanale, ovvero la rifinitura, sul sintetico del "Bianchelli" poi sarà compito dello stesso tecnico diramare la lista dei convocati e pensare alla formazione ideale per scardinare la difesa del Giulianova.

Si è parlato tanto delle ambizioni e del valore della rosa abruzzese. La squadra giallorossa ha vinto e convinto nella gara d’esordio ed ora non ha alcuna intenzione di fermarsi. Le armi più temibili a disposizione del tecnico giuliese Cappellacci sono senza dubbio il bomber ex Samb e Ancona Martiniello, oltre ad un altro attaccante con un recente passato nelle Marche, ovvero Elio De Silvestro, lo scorso anno alla Fermana. Tra gli altri nomi altisonanti di questa temibile neopromossa spiccano Luca Scimia, anche lui ex Samb, e Nicolas Spalek, centrocampista slovacco che dal 2018 al 2022 ha militato nel Brescia.

La Vigor non troverà invece il senigalliese Fabbri, in estate annunciato dai giuliesi, poi trasferitosi alla corte di Giuliodori a Fossombrone. Vigor e Giulianova non si sfidano da ben 40 anni. L’ultima gara al "Bianchelli" risale infatti al 1985. Erano i tempi della serie C2 e quella sfida terminò con un pirotecnico 3-3.

Sono passati decenni, il tempo ha profondamente cambiato la storia di entrambe che finalmente sono pronte a ritrovarsi in quarta serie per rinnovare i duelli del passato. Un’ottima cornice di pubblico dovrebbe impreziosire la gara d’esordio della Vigor nel suo stadio. Il successo di Macerata ha caricato il pubblico senigalliese che dovrebbe accorrere in buon numero sugli spalti dell’impianto cittadino. Non sarà da meno la calda tifoseria abruzzese a cui sono stati messi a disposizione 500 tagliandi e già 300 sono stati venduti nei punti vendita di Giulianova.

Tornando alla Vigor, mister Magi scioglierà alcuni dubbi solo dopo la rifinitura. La situazione più spinosa ed incerta riguarda De Feo. L’esterno offensivo scuola Milan ha saltato la partita dell’"Helvia Recina" per un problema inguinale, i progressi sono evidenti, tuttavia Magi non ha alcuna intenzione di rischiare. Torna a disposizione anche Beu che ha scontato la squalifica e scalpita per conquistare una maglia da titolare. Nulla da fare invece per Milli e Parrinello, di certo ai box anche nelle prossime settimane.

Nicolò Scocchera