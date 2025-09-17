Qui Senigallia. Vigor incerottata. Braconi preoccupa

Superata l’amarezza per il pareggio contro il Giulianova, la Vigor torna al lavoro per preparare il prossimo appuntamento: contro il Sora, ancora una volta al "Bianchelli". A tenere banco però sono gli infortuni. C’è ancora incertezza sulle condizioni di alcuni giocatori, ma nella giornata di ieri Parrinello, De Feo e Braconi hanno effettuato esami diagnostici per valutare l’entità delle varie problematiche.

"La situazione che mi preoccupa maggiormente è quella di Braconi che ha un fastidio al retto femorale, un muscolo delicato – spiega il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Prima di allarmarci però dobbiamo far luce sulle reali condizioni di Lorenzo. Per quanto riguarda De Feo, la situazione appare meno preoccupante… Anzi ci auguriamo di poterlo convocare già domenica pomeriggio. Parrinello deve solo effettuare un esame di controllo, ma ne avrà ancora per qualche settimana. Milli non rientrerà prima di un mese, nessun problema invece per Tonelli che si era reso disponibile a giocare dall’inizio contro la sua ex squadra, dopo un leggero allenamento di prova domenica mattina, tuttavia mister Magi ha preferito preservarlo ed è comprensibile – continua Moroni -. La situazione di Tonelli non è seria, ha giocato qualche minuto domenica pomeriggio e non ha accusato problemi nei giorni successivi quindi possiamo considerarlo recuperato". Nessuna conseguenza neppure per Urso, uscito per crampi contro il Giulianova. Rimane il fatto che questo elenco di defezioni più o meno gravi, oltre a condizionare le scelte del tecnico, preoccupa i tifosi che continuano a dibattere sulle condizioni del campo da gioco. Moroni cerca di rasserenare tutti, inserendo qualche dettaglio in più. "Non è detto che gli infortuni siano riconducibili al manto sintetico dello stadio, anche perché non tutti i problemi fisici della Vigor sono di natura muscolare – spiega il ds -. Braconi aveva riscontrato qualche problema anche nelle settimane precedenti, stesso discorso per Tonelli che aveva già accusato fastidi all’adduttore…Gli ultimi acciacchi potrebbero essere riconducibili a contrattempi di inizio preparazione. Non siamo preoccupati, ma valutiamo tutte le opportunità".

La gara contro il Sora si disputerà regolarmente domenica alle 15 e non sabato pomeriggio. Una possibilità emersa nelle ultime ore in vista del turno infrasettimanale che vedrà la Vigor impegnata in casa dell’Ostiamare mercoledì 24 settembre. La Vigor Senigallia ieri ha comunicato che Nicholas Caprari si sta allenando con la squadra con regolare nullaosta concesso dal Bra, squadra militante in Serie C.

Nicolò Scocchera