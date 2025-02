Qui Senigallia. "Vigor, la rinascita è figlia del lavoro»

Ora sì che il futuro lo si può progettare con più ottimismo. Il successo di Sora, rocambolesco, sorprendente, ma anche meritato, regala al popolo rossoblu 3 punti di platino e una Vigor ritrovata.

La squadra di Antonioli è cresciuta, ha nuove consapevolezze ed un bagaglio pieno zeppo di tanti buoni propositi.

La sconfitta contro l’Ancona risale appena a 3 settimane fa. Forse il punto più basso della Vigor in questo torneo, eppure, da quel freddo pomeriggio al "Del Conero", avaro di soddisfazioni e strabordante di fischi, qualcosa è cambiato.

Lo dimostrano le ultime 3 giornate, visto che i rossoblu hanno raggranellato ben 7 punti contro: Chieti, Fermana e Sora allontanandosi così dalle zone più rischiose della classifica.

Il direttore sportivo Moroni però non si fida e afferma: "Non credo che la Vigor avesse chissà quale credito con la fortuna - dice -. È vero, abbiamo perso malamente alcune gare, ma altre le abbiamo recuperate all’ultimo secondo, quindi credo che questo risultato sia frutto del lavoro e di un pizzico di fortuna. Una cosa però è certa: se avessimo perso sarebbe stata un’enorme ingiustizia".

Tra gli "eroi" di Sora, spicca anche Antonio Carnevale: l’autore del momentaneo pareggio. Anche se, prima del gol decisivo in terra laziale, non sembrava al centro delle rotazioni, a causa della condizione non ancora ottimale.

"Sono un grande estimatore di Antonio, può confermarlo lui stesso visto che da 3 anni lo seguo e cerco di portarlo alla Vigor - rimarca il ds -. Alla fine ce l’ho fatta e ne sono felice perché è un ragazzo con ottime qualità e lo stesso mister ne apprezza le doti. Si è detto che non è in forma, credo piuttosto che l’ambientamento in un altro girone, specie se difficile come questo, non sia affatto automatico. Ad ogni modo, a Sora ha mostrato di che pasta è fatto".

Tante buone notizie, ma anche qualche tegola. L’infortunio di Gabbianelli ad esempio, costretto a fermarsi nel riscaldamento a causa di un irrigidimento del polpaccio.

"È sempre un punto delicato: nel pre partita Gianmarco stava saltando ed ha accusato questo fastidio - conclude Moroni -. Speriamo non sia uno stiramento altrimenti dovrà star fermo qualche settimana; purtroppo dopo lunghi periodi di stop, contrattempi del genere possono capitare".

Detto ciò: non era solo un’illusione, o un fuoco di paglia. La Vigor ha dimostrato di valere molto più di un trend negativo e di ogni malumore.

Nicolò Scocchera