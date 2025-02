Qui Senigallia. Vigor, porte girevoli. A Sora c’è Campani

Gli avvicendamenti in panchina portano sempre grandi novità e le novità, a volte, fanno rumore. Mister Mauro Antonioli non ha stravolto la Vigor, ma con il passare delle settimane la sua impronta sta cominciando a lasciare il segno. Tra le novità delle ultime settimane: la scelta del portiere.

Il ruolo di custode della porta vigorina è stato affidato a Matteo Campani. Ne ha fatto le spese Edoardo Roberto, il portiere senigalliese, amatissimo dal popolo rossoblu, è rimasto in panchina nelle ultime due gare.

Per quanto possa risultare strano, c’è un’ indubbia coerenza nel modus operandi di Antonioli. "La titolarità non può essere garantita a nessuno in questa fase della stagione - ripete il tecnico da settimane -. Ora contano i risultati, quindi il bene della Vigor". Al suo arrivo nella spiaggia di velluto, Mauro Antonioli non ha subito visto all’opera Campani, a causa del problema al polso del calciatore toscano, tuttavia l’idea di voler riflettere accuratamente sulla scelta dell’estremo difensore è apparsa subito chiara.

"Stiamo vivendo una fase di rinascita, ma domani ci aspetta una guerra - dice Campani -. Il Sora è una squadra tosta, ad ogni modo ce la giocheremo alla pari".

Rinascita per la Vigor e per Campani che è tornato protagonista dopo tante panchine: "Non è facile rimanere fermi e guardare gli altri giocare - aggiunge il portiere fiorentino -. Sono sempre stato a disposizione dei mister, credo di aver fatto la mia parte, ora voglio godermi questo momento. Le novità in panchina portano novità, azzerano le gerarchie, tutto il gruppo riparte da zero. Questo aspetto spinge ogni giocatore a dare qualcosa in più, ad alzare l’asticella".

Se Roberto è una giovane bandiera, sempre affidabile, Campani non ci ha messo molto a diventare il beniamino dei tifosi, specie degli appassionati che ogni sabato mattina accorrono allo stadio per seguire la rifinitura e l’immancabile sfida delle punizioni. Questa piacevole abitudine però è stata interrotta da Antonioli visto che l’allenamento del sabato, da settimane, si svolge a porte chiuse. Sarà così anche stamattina, con una novità in più: l’allenamento si terrà al "Barchiesi - Durazzi - Pongetti" delle Saline e non nell’impianto centrale.

Non solo calcio giocato, la Vigor ha tenuto all’ IIS "Panzini" di Senigallia un incontro, al fianco di Avis, per ribadire l’importanza di donare il sangue: un’azione che porta benefici a tutti.

